В Нур-Султане, на «Астана Арене», национальная сборная Казахстана провела заключительный домашний матч группового отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором ее соперником была сборная Финляндии.

Теему Пукки открывает счет в матче / Скриншот трансляции

Поединок первого круга между этими сборными завершился минимальной домашней победой финских футболистов, которая далась им нелегко. Так что в ответной встрече болельщики вполне могли рассчитывать на реванш сборной Казахстана. И хотя после домашнего поражения команде Боснии и Герцеговины (0:2) казахстанцы выбыли из борьбы за путевки на чемпионат мира, мотивацией на матч с финнами мог послужить тот факт, что сборная не побеждает уже больше года и ей необходимо прервать безвыигрышную серию, достигшую 13-ти матчей.

В стартовом составе сборной Казахстана на поле вышел в качестве центрального защитника единственный игрок костанайского «Тобола» Сергей Малый.

Встреча в столице Казахстана начался под диктовку сборной Финляндии. К середине первого тайма хозяева стали больше владеть мячом, однако ближе к перерыву атаки финских футболистов стали намного острее. В одном из моментов на 40-й минуте мяч после удара Альбина Гранлунда попал в перекладину. А на исходе первого тайма Робин Лод закинул мяч в левую половину штрафной площади на Теему Пукки, и тот, находясь в окружении двух защитников, сумел развернуться и пробить от линии вратарской площадки точно в дальний нижний угол ворот.

Игорь Шацкий отбивает мяч после удара Урхо Ниссиля / Скриншот трансляции

В самом начале второго тайма сборная Финляндии удвоила свое преимущество. Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий на 47-й минуте отбил перед собой мяч, летевший после удара из-за пределов штрафной площади Урхо Ниссиля, а первым на добивании оказался тот же Пукки. Оформив дубль, Теему Пукки довел счет забитым голам за свою национальную сборную до 33-х, что позволило ему обойти легендарного финского футболиста Яри Литманена.

Финны на этом не успокоились, продолжая атаковать. На исходе часа игры наставник сборной Казахстана провел тройную замену. В числе вышедших на поле игроков был и полузащитник «Тобола» Асхат Тагыберген. Однако гости продолжили полностью контролировать ситуацию на поле. И все же за пятнадцать минут до конца основного времени Тагыберген смог нанести хороший удар со средней дистанции, но мяч до голкипера сборной Финляндии Лукаша Градецки не долетел - удар принял на себя защитник. Больше ударов по воротам гостей практически не было. А вот финны могли довести счет и до разгромного, но он остался без изменений.

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Второе подряд поражение нашей сборной со счетом 0:2 оставило ее на дне турнирной таблицы группы «D» без шансов покинуть последнюю строчку. Напомним, что в этом отборочном цикле сборная Казахстана, которая не может выиграть уже 14 матчей подряд, набрала очки во встречах со сборными Украины (1:1, 2:2) и Боснии и Герцеговины (2:2), а свой заключительный матч группового турнира проведет 13 ноября в гостях с командой Франции, которая с 12-ю очками после 6 игр лидирует в группе.