С октября 2021 года в Казахстане начинает работать служба Qabilet. Как будет действовать система выявления способностей, сегодня, 12 октября, на брифинге рассказала заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Айман ИБРАЕВА.

Айман Ибраева (справа) / Фото РСК

Проект реализуется фондом первого президента, корпоративной «Академией Елбасы» при поддержке министерства образования. Речь идет о программе тестирования

- Методика диагностики создана академией совместно с партнерами, использует лучшие мировые практики, основанные на современном понимании одаренности и ключевых компетенций XXI века - «4К» (креативность, критическое мышление, коллаборации, коммуникативность), - пояснила Ибраева. - Для разработки и адаптирования тестов были привлечены отечестсвенныеэксперты в области психологической диагностики.

В этом году протестироваться могут школьники 10-11 лет, в дальнейшем, до 2024 года, более старшие ребята. Тестирование бесплатное, пройти его можно на сайте qabilet.elbasyacademy.kz в личном кабинете, предварительно зарегистрировавшись.

- Получив результаты, участник может записаться на консультацию специалиста, который поможет корректно разобрать результаты тестирования, даст рекомендации по дальнейшему развитию способностей, - добавила спикер. - На сегодня 10 сотрудников регионального научно-практического центра «Қостанай дарыны» прошли обучение на базе фонда Нурсултана Назарбаева и будут оказывать необходимые услуги.

На базе нашего НПЦ создан центр службы Qabilet, в котором, кстати, можно пройти тестирование, если дома для этого нет возможностей. «Қостанай дарыны» располагается по адресу Костанай, ул. Гашека, 1 «А».

Айман Ибраевой задали вопрос, почему тестирование начинается с 10-11 лет. Она ответила, что обычно как раз по окончании начальной школы родители начинают думать о том, не отправить ли ребенка в инновационную, специализированную школу. Помочь определиться может Qabilet.