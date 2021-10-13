Проверка выявила нарушения в деятельности управлений и отделов образования в регионах, передает Informburo.kz.

На аппаратном совещании в МОН представили итоги мониторинга деятельности органа управления образованием в регионах.

Проверка выявила 526 фактов, когда у организаций образования истребовали отчётность. Больше всего таких нарушений зафиксировали в Павлодарской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях.

"Также в нарушение норм о статусе педагога выявлены факты направления писем по подписке на печатные издания или же были перенаправлены в организации образования письма печатных изданий, которые воспринимались как директивы сверху и могут расцениваться как принуждение к подписке. Такие факты допущены в Акмолинской, Костанайской области и городе Шымкент", – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

По её словам, большинство поручений по привлечению педагогов к несвойственным функциям и истребованию отчётности передаются по WhatsApp и Telegram-каналы или устно. За девять месяцев в департаменты поступило более 1100 обращений, а по телефону "горячей линии" за последний месяц поступило 425 звонков. Рассмотрено 132 дела, из них по 101 случаю подтвердились факты нарушения прав педагога.

"Есть национальная образовательная база данных и вся информация, вся отчётность должна браться оттуда. Не говоря уже о подписке. Учитель должен заниматься воспитательной работой и прямыми обязанностями по образованию", – сказал на совещании министр образования Асхат Аймагамбетов.

За последний месяц также участились нарушения педагогической этики самими педагогами. Кроме того, проверка выявила 834 нарушения со стороны педагогов при прохождении национального квалификационного тестирования. Большинство нарушителей получили замечания, 193 учителей – выговоры.