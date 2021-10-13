Вице-министр энергетики Асет Магауов заявил, что Казахстану нужно стремиться выравнивать цены на дизтопливо, учитывая ситуацию на рынках соседних стран, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Журналисты на брифинге СЦК отметили, что с возникновением дефицита на дизтопливо и соответствующим ростом цен в соцсетях казахстанцы начали задаваться вопросом, нужно ли стране Министерство энергетики.

"В качестве аргументов казахстанцы выдвигают, что еще в 2015 году правительство отпустило в свободное плавание ценовое регулирование. Еще один аргумент: несмотря на то, что Казахстан является нефтяной державой со своей стабильной нефтедобычей, мы вынуждены закупать у другой нефтяной державы чужую солярку. Какие контраргументы вы приведете на такую критику?" - спросили представители СМИ у вице-министра.

"Я считаю, что жесткое регулирование цен и торговля в общем экономическом пространстве с Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией, где разница в ценах доходит от 100 до 150 тенге за литр... Мы занимаемся обеспечением не только нашего внутреннего рынка, но и покрываем определенную часть потребностей наших соседей. Здесь никакого дополнительного завода не хватит, чтобы эти потребности покрыть. Поставляя нефть на внутренний рынок, наши недропользователи теряют от 100 до 150 долларов на тонну нефти. Плюс мы еще дешевый дизель продаем не только казахстанцам, но и транзитному транспорту, есть факты его вывоза за рубеж. Фактически мы разбазариваем наше народное достояние. Поэтому я считаю, что альтернативы рыночному ценообразованию нет. Надо к рынку стремиться. Этот ценовой диспаритет в какой-то перспективе надо выравнивать", - сказал Асет Магауов на брифинге СЦК.

За счет этого, как считает вице-министр, может подняться налогооблагаемая база, доходы недропользователей и государства вырастут. Эти деньги, по его словам, можно направить на помощь социально уязвимым слоям населения или сельскохозяйственникам.

"То есть это механизм перераспределения национального богатства в виде нефти. Не так, чтобы мы в натуральной форме по дешевым ценам всем раздали, а по рынку продать, а на собранные налоги с доходов оказывать помощь тем или иным отраслям или населению", - добавил он.

Кроме того, вице-министра спросили, могут ли цены на дизтопливо вернуться к прежним отметкам.

"Можно прогнозировать, что такого разброса цен (как сейчас. - Прим.) не будет и мы придем к какому-то равновесию с учетом баланса спроса и предложения. Формирование цены никто не сможет точно прогнозировать. В прошлом году было снижение цен из-за пандемии. В целом активизация деятельности хозяйственных субъектов, наших соседних государств ведет к тому, что спрос на дизельное топливо растет. Я думаю, он будет определять ценовую конъюнктуру", - ответил вице-министр энергетики.

Ранее он сообщал, что в августе-сентябре зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива - порядка 520 тысяч тонн в августе и такой же объем в сентябре. Этому способствовали низкие цены на внутреннем рынке Казахстана. По его словам, низкие цены привели к тому, что начиная с начала августа текущего года запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться.