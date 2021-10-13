Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Фото:rail-news.kz

КТЖ с 10 октября запустил проект по продаже так называемых женских билетов в специальных вагонах на составах по двум направлениям Алматы - Оскемен и Алматы - Мангистау. В КТЖ сообщили, что при наличии спроса проект будет распространен на другие маршруты.

В компании отметили, что проект реализуют в рамках Дорожной карты по дальнейшему развитию и модернизации системы и процессов продажи железнодорожных билетов на II полугодие 2021 года. Пассажирам предоставляют право выбора проезда в обычном вагоне или в отдельном "женском". Вагоны внешне не отличаются от обычных, и стоимость на билеты в них также формируется по стандартным тарифам КТЖ.

Первые пассажиры женских вагонов поезда Алматы - Оскемен поделились впечатлениями о поездке.

"Такая приятная неожиданность, что наша поездка будет в женской компании. Все делается во благо пассажиров. Нам предстоит более комфортное путешествие", – улыбаясь, говорит пассажирка из Алматы Гаухар Аутова.

В этом же вагоне в Оскемен к дочери направляется пенсионерка Роза Разиева, которая также отметила положительное преимущество такого вагона для поездок на длительные расстояния и надеется, что в будущем такие вагоны появятся и на других направлениях.

При оформлении билетов наличие литеры "ЖН" (женский) будет означать, что вагон предназначен исключительно для пассажиров женского пола.

Напомним, о введении женских вагонов и купе начали говорить после изнасилования пассажирки, которое произошло 26 сентября 2018 года. В феврале 2020 года по делу был вынесен окончательный приговор. По делу были осуждены проводники поезда.