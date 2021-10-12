«Горняк» и «Алматы» провели в Рудном на «Горняк Арене» повторный матч регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy.

И один в поле воин - Степан Штефан (№11) против игроков «Алматы» / Фото vk.com/hc_gornyak_kz

Первый поединок завершился уверенной победой рудненских хоккеистов, однако наставник «Горняка» Сергей Невструев остался недовольным игрой своих подопечных в третьем периоде, когда в ворота хозяев влетели три шайбы. И первый период повторного поединка как бы стал продолжением заключительного игрового отрезка предыдущего матча. Хозяева создали несколько опасных моментов в начале матча, проводили много времени в атаке, но не смогли переиграть голкипера «Алматы» Артема Мельникова, занявшего место в воротах после неудачной игры в первом матче Павла Полуэктова и Алишера Шалманова. Уверенная игра голкипера придала уверенности полевым игрокам, и на 9-й минуте защитник гостей Сергей Машинец мощным броском почти от синей линии от правого борта открыл счет.

Ровно в середине периода «Горняк» на пять минут остался в меньшинстве после удаления Романа Коваленко за удар соперника локтем. Алматинцы воспользовались численным перевесом и с интервалом в две минуты забросили еще две шайбы в ворота Никиты Акулинина. На 11-й минуте отличился Мамед Сейфулов, а на 13-й - Шынгысхан Абил.

В начале второго периода команда гостей осталась в меньшинстве, когда за опасную игру высоко поднятой клюшкой на 4 минуты был удален Станислав Филиппенко. У хозяев получилось организовать выход один на один с голкипером Дениса Гурьева, но против того были нарушены правила, за что в ворота «Алматы» был назначен буллит. Однако Гурьев не воспользовался предоставленным ему шансом. А на 22-й минуте у гостей был удален еще один игрок - Артем Бурделев был наказан за подножку. И на этот раз «Горняк», играя в формате «5 на 3», воспользовался таким численным перевесом. В составе рудничан отличился автор хет-трика в первом матче Максим Кунишников, а голевые передачи на свои счета записали Айдар Галимов и Александр Ханьжин. И еще через полторы минуты при игре в том же формате «Горняк» забросил в ворота гостей вторую шайбу, автором которой стал Иван Ширяев после передач Кунишникова и Валерия Садикова.

Защитник «Горняка» Роман Коваленко (№21) ведет борьбу за шайбу за воротами «Алматы» / Фото vk.com/hc_gornyak_kz

Казалось бы, игра перешла под контроль рудненского клуба, но на 29-й минуте Александр Панков забросил четвертую шайбу в ворота «Горняка», место в которых во втором периоде занял Артем Скрынников. Через пять минут Айдар Галимов при поддержке Романа Коваленко и Кунишникова реализовал очередное численное преимущество своей команды, сократив разницу в счете до минимума.

На 49-й минуте очередной численный перевес хозяев льда принес им еще одну заброшенную шайбу. Во второй раз в матче отличился Кунишников, сравнявший счет. И все же удача в этот день отвернулась от «Горняка». На 55-й минуте дубль оформил игрок «Алматы» Сейфулов, а рудничане больше так и не смогли поразить ворота гостей, даже играя в последние две минуты с шестью полевыми игроками. В итоге поражение - 4:5 (0:3, 3:1, 1:1).

После 12 матчей «Горняк» с 14-ю очками располагается на 8-й строчке в турнирной таблице. А в лидирующей тройке чемпионата находятся устькаменогорское «Торпедо», набравшее после 14 игр 20 очков, карагандинская «Сарыарка» и кокшетауский «Арлан» - по 18 очков после 10 проведенных матчей.

До конца месяца «Горняк» проведет еще четыре матча - 20 и 21 октября в Актобе против местного «Актобе» и 24-25 октября в Атырау против «Бейбарыса».