Декадник осведомленности проходит в Костанайской области с 7-го по 17 октября. Цель акции - обсуждение самых актуальных проблем жизни людей с инвалидностью и готовности общества к тому, чтобы этим людям жилось комфортно.

Алия Мекебаева, Шушаник Саркисян, Айман Ибраева / Фото РСК

В развитых странах дни осведомленности проводили в течение 40 лет. В Костанайской области первый декадник провели по инициативе кафедры психологии КРУ им. Байтурсынова в октябре 2020 года.

- В мероприятиях первого декадника было задействовано более 122 тысяч человек, - сообщила 12 октября на брифинге в РСК профессор кафедры психологии КРУ, председатель совета матерей Ассамблеи народов Казахстана Костанайской области Шушаник САРКИСЯН. - Было предложено проводить такие декадники ежегодно. Поэтому сейчас проводится второй декадник осведомленности. В онлайн и оффлайн-форматах проходят информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на формирование у населения толерантного отношения к людям с инвалидностью. Большая разъяснительная работа будет проведена во всех организациях образования, начиная со старших групп детских садов и заканчивая университетами. Для этого группой педагогов-психологов волонтеров разработан сборник методических рекомендаций.

В рамках декадника проводят интерактивные дискуссии, уроки доброты, творческий конкурс «Научи свое сердце добру», челлендж «Мой особенный друг», конкурс видеороликов, встречи с людьми с инвалидностью, которые реализовали себя в жизни.

- Неправительственные организации во всех районах и городах нашей области проведут мониторинг удовлетворенности людей с инвалидностью качеством получаемых услуг, - добавила Саркисян. - В школах проанализируют доступность учреждений образования для детей с особыми образовательными потребностями. Затем результаты мониторинга будут распространены через СМИ. Студенты-психологи КРУ проведут на улицах Костаная экспресс-интервью. Самое активное участие во всех мероприятиях должны принять люди с инвалидностью, поскольку их экспертное мнение особенно важно.

Шушаник Саркисян озвучила основной принцип инклюзивного общества: «Каждый человек, вне зависимости от своих умений, достижений, способностей, ценен для общества, в котором он живет». Только придерживаясь такого принципа, можно будет устранить не только архитектурные, но и социальные и психологические барьеры, создающие трудности людям с инвалидностью.

- У нас существуют коррекционные интернаты, но есть дети, которые могут обучаться в обычных школах, - отметила заместитель руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА. - Для этого внедряется инклюзивное образование. Имеются 4 кабинета поддержки инклюзии и два ресурсных центра. Пример – школа № 29 в микрорайоне Аэропорт, где занимаются 10 детей с аутизмом. Есть кабинет поддержки инклюзии в школе № 27 в микрорайоне Юбилейный, кабинет поддержки для слабовидящих детей в школе № 22 в районе КСК. Инклюзия внедрена в Карасуском районе, в Аркалыке, Рудном. Но наша задача – создать возможности для инклюзивного обучения в каждом образовательном учреждении. Поэтому сеть кабинетов поддержки будет расширяться.

Ибраева добавила, что многие учреждения образования располагаются в зданиях старой постройки и предстоит еще много работы чисто технического плана: установка пандусов, поручней и прочих приспособлений, обеспечивающих доступность для учащихся с ограниченными возможностями.

- В Костанайской области проживают более 27 000 инвалидов, 3 000 из них – дети, - сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Алия МЕКЕБАЕВА. - С начала следующего года предусмотрено введение пособия гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы, вне зависимости от течения инвалидности. На сегодня пособие по уходу получают только лица, ухаживающие за теми, кто относится к категории «инвалиды с детства». Кроме того, по закону предусматривается разделение детей от 7 до 16 лет по группам инвалидности. Ранее дети с инвалидностью не делились на группы, имея общий статус «ребенок-инвалид». Разделение на группы позволит дифференцировать реабилитационные мероприятия и социальную помощь в зависимости от степени тяжести заболевания.

Особое внимание уделят вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью - вплоть до того, что работодателю будут компенсировать затраты на создание рабочего места для инвалида. Будет продолжаться и работа по созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

На брифинге также сообщили, что на базе Костанайского областного реабилитационного центра после реконструкции, в сентябре 2021 года открыли детское отделение. В нем ежегодно смогут пройти индивидуальную программу реабилитации 300 детей с инвалидностью.