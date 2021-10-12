Титул самой красивой девушки Костаная завоевала Малика Каримова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

21-летняя девушка учится в Костанайском региональном университете по специальности "Физическая культура и спорт" на 4-м курсе. Она 10 лет профессионально занималась гандболом, имеет статус кандидата в мастера спорта и является чемпионкой Казахстана по гандболу.

Кроме того, "Мисс Костанай" увлекается вокалом, работает в салоне красоты и флористом. Девушка отмечает, что любит составлять композиции и букеты из цветов.

"Я мечтаю стать послом доброй воли в ООН. Это одна из причин, почему я принимаю участие в конкурсе. Титул "Мисс Казахстан" дает возможность представить страну на "Мисс Мира", стать послом доброй воли в Казахстане, еще активнее заниматься благотворительностью. Конкурс "Мисс Мира" имеет свою программу "Красота во имя цели", которая помогает огромному количеству людей по всему миру", - поделилась девушка.

У Малики есть младшая сестренка, которая учится в университете, а мама - индивидуальный предприниматель.

Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звездное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции. Впервые у зрителей появилась уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц.



Вершат судьбы участниц актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, "Мисс Казахстан-2013" и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.

Ранее были выбраны "Мисс Атырау-2021" Айгерим Суинова, "Мисс Туркестан-2021" Султанбиби Шахапова, "Мисс Актобе-2021" Назерке Карманова и "Мисс Павлодар" Айдана Жумабекова.