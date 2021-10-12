Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан". Причина - сбои в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

"В связи со сбоями в базе не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение, - отмечается в пресс-релизе. - На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах РК приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства".