СпецЦОНы приостановили прием клиентов, желающих получить водительские удостоверения
12 октября 2021, 15:32 | Государство
Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан". Причина - сбои в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
"В связи со сбоями в базе не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение, - отмечается в пресс-релизе. - На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах РК приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства".
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