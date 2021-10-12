Выбор кассового аппарата зависит от ряда факторов. Например, от того, какое количество покупателей обслуживает торговая точка. Если предприниматель владеет продуктовым магазином у дома, ему подойдет удобная касса с невысокой ценой. Если же он развивает сеть минимаркетов, ему стоит приобрести универсальное устройство, которое сможет выполнять несколько функций и сохранять данные обо всех операциях, происходящих в его магазинах.

В этой статье мы расскажем об обязательных составляющих современных моделей ККМ, которые подойдут для любого типа бизнеса.

Выполнение стандартных функций

Несмотря на то, что технический прогресс развивается не по дням, а по часам, не стоит переплачивать за то, что не пригодиться в вашем бизнесе. Касса, в первую очередь, должна оставаться кассой и превосходно выполнять свои ключевые функции.

Онлайн

Обязательное применение ККМ прошлого поколения требовало подключения дополнительного устройства к аппарату для передачи данных в соответствующие государственные органы. Сегодня функция передачи данных осуществляется автоматически в онлайн-кассах при участии фискальных регистраторов.

Отметим, что онлайн-кассы широко распространены среди индивидуальных предпринимателей. Это связано с тем, что они не мешаются на рабочем месте продавца. Такая касса с легкостью уместиться в телефоне или планшете и успешно будет передавать фискальные данные через ОФД (оператор фискальных данных).

Изменения в законе

При любых изменениях в законе кассовый аппарат приходится нести в налоговые органы для перепрошивки. Забирать его обратно можно только спустя 2-3 дня. Кроме того, предприниматель не всегда уведомлен о том, что, например, у чеков появился новый обязательный элемент. В результате чего он получает штраф, тратит свои время, нервы и деньги.

Современные онлайн-кассы автоматически обновляются под изменения в законе за счет усовершенствованного программного обеспечения.

Принадлежность

Ошибочно считать, что онлайн-кассы подходят только для тех предпринимателей, чья деятельность связана с реализацией товара. Оплата услуг также успешно может осуществляться при помощи онлайн-касс.

Государственный реестр

На данный момент государственном реестре ККМ насчитывается около 15 моделей онлайн-касс, которые соответствуют всем требованиям закона и могут работать на мобильных устройствах. К их числу относится онлайн-касса Nurkassa.

С полным списком моделей можно познакомиться на официальном сайте КГД МФ Республики Казахстан kgd.gov.kz.

Обратите внимание!

*Регистрация ККМ - это обязательный процесс для онлайн-кассы. Без него она не может функционировать.

Наличие бесплатных услуг

Среди производителей онлайн-касс есть тенденция по предоставлению бесплатных услуг новичкам. Например, отечественная Nurkassa предлагает своим пользователям:

• постановку на учет в налоговой;

• регистрацию на портале ОФД;

• техническую поддержку абсолютно бесплатно!

Кроме того, компания регулярно проводит акции для предпринимателей.

Z-отчет

Особенность онлайн-касс заключается в том, что они значительно упрощают выполнение многих операций. Например, с их помощью закрыть смену с результатом выполненных работ можно в один клик.

Чеки

Онлайн-кассы, печатающие чеки, помимо всего прочего могут генерировать и электронный вид чека с возможностью отправлять его на WhatsApp.

Налоговая отчетность

Онлайн-кассы благодаря фискальной памяти упрощают процесс заполнения налоговой отчетности и в большинстве своем могут делать это практически в автономном режиме.

Перечисленные выше характеристики наряду с другими полезными функциями отличают Nurkassa.kz. Она может стать вашим незаменимым помощником в развитии бизнеса. Подробности ее подключения смотрите на сайте.

Кроме того, она имеет интеграцию с ТИС (трехкомпонентная интегрированная система), что позволит вам в короткий срок оптимизировать свое дело!

*Онлайн-кассы по закону должны обладать POS-терминалами и функцией фиксации и передачи данных.

*Регистрация и постановка на учет контрольно-кассовых машин осуществляется органами КГД (Комитет государственных доходов).

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