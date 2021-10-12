Второй поединок двухматчевой серии XXX чемпионата РК по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между командами «Тобол» и «Актобе» прошел в очень упорной борьбе. По ходу игры обе команды по семь раз побывали в роли лидера и каждая была сильнее в двух четвертях, а еще пять раз счет становился ничейным.

Капитан "Тобола" Шаим Куанов (№ 5) все 40 минут вел за собой команду

Первый поединок в Костанае завершился победой хозяев площадки всего лишь с трехочковым преимуществом (77:74), добытым на последних секундах матча.

На второй матч баскетбольный клуб из Актобе получил подкрепление из США, успев усилиться атакующим защитником Далвином Хоугом, который вышел на площадку в середине первой четверти, когда «Тобол» во второй раз повел в счете, доведя отрыв до шести очков. И благодаря активным действиям легионера «Актобе» за две минуты до окончания четверти преимущество хозяев площадки сошло на ноль - 18:18. Правда, к началу второй десятиминутки после бросков Максима Воейкина и Аскара Ахметжана «Тобол» сумел вновь выйти вперед - 23:18.

Во второй четверти «Актобе» трижды сравнивал счет и даже в один момент вышел вперед, но все же костанайским баскетболистам удалось уйти на большой перерыв в роли лидера - 45:43.

Проход под кольцо "Актобе" Антона Быкова (№ 11)

После двух минут игры в третьей четверти гости повели в счете, а за две минуты до ее окончания «Тобол» уступал уже 11 очков - 60:71. Но костанайцы больше не позволили сопернику набрать очков, а точные броски капитана команды Шаима Куанова и трехочковое попадание в кольцо на последних секундах четверти Павла Ильина сократили отставание хозяев в счете до трех очков - 68:71.

К концу четвертой минуты последней четверти «Тобол» вышел вперед - 80:79. В течение следующих полутора минут гости дважды выходили вперед, и дважды «Тобол» возвращал себе минимальное преимущество. А после счета 85:84 хозяева площадки больше не уступали лидерства и довели матч до победы - 92:90 (23:18, 22:25, 23:28, 24:19).

В первом матче капитан «Тобола» Шаим Куанов уступал на три минуты свое место на площадке, а на этот раз он отыграл все 40 минут, принеся в копилку команды 28 очков, совершив семь подборов и сделав десять результативных передач.

На счету Аскара Ахметжана (№ 15) пять точных трехочковых броской в двух матчах с "Актобе"

Благодаря пяти точным трехочковым броскам одним из лучших в составе «Тобола» был и Павел Ильин (19 очков, 4 подбора, 8 передач). На счету Максима Воейкова 15 набранных очков, Никиты Тимофеева - 13, Антона Быкова - 8, Аскара Ахметжана - 6, Глеба Жукова - 2 и Даниеля Альбранта - 1.

Следующим соперником «Тобол» станет многократный чемпион Казахстана - БК «Астана», матчи с которым пройдут 22 и 23 октября также в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай».

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