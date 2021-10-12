Вместо оплаты за услуги такси пассажир нанес телесные повреждения водителю, после чего скрылся, сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

12 октября, около часа ночи, в Костанае, на ул. Орджоникидзе, в салоне автомашины «Toyota Avensis» между 47-летним водителем такси и 31-летним местным жителем произошла ссора. Пассажир нанес таксисту телесные повреждения и убежал.

Потерпевший сообщил об этом в полицию. На место прибыли полицейские и младший инспектор-кинолог Руслан КАЙРАЛАПОВ с собакой по кличке Граф. Около одного из кафе в районе КСК подозреваемый был задержан.

- Я направил служебную собаку по следу крови, - сообщил Руслан Кайралапов. - Собака повела вдоль забора. Пройдя 30-40 м, увидела силуэт человека в темноте и начала лаять. Подозреваемый побежал в сторону ул. Баймагамбетова и там был задержан. Доложил об этом в дежурную часть, оперативно приехали сотрудники патрульной полиции

"Инспектор-кинолог вернулся на место происшествия и еще раз применил собаку на обыск местности. В итоге в радиусе 300 м было найдено портмоне с документами на имя задержанного", - говорится в сообщении.

Потерпевший был доставлен в городскую больницу.

Проводится досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 Уголовного кодекса РК «Причинение средней тяжести вреда здоровью».

По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемого установлена средняя степень алкогольного опьянения.

Фото пресс-службы ДП