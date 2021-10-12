Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк, даже несмотря на сезонное снижение цен. Об этом на заседании правительства во вторник, 12 октября, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, сообщает Учет.kz.
Иллюстративное фото retina.news.mail.ru
«Инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре текущего года, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%. Основной вклад продолжает вносить продовольственная инфляция, которая ускорилась за месяц с 11,4% до 11,5% из-за роста цен на мясо (1,3%), растительные масла (0,6%) и сахар (1,1%)», - констатировал Досаев.
«В этих условиях эффективная реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5-8,5%. Со своей стороны, Национальный Банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики на основе тщательного анализа внешних рынков и внутренней ситуации», - отметил Досаев.
«Однако, по итогам первой недели октября цены продолжили рост, составив 9,9% с начала текущего года. Основной вклад в удорожание внесло удорожание яиц, мяса кур, капусты, сахара и говядины», - заметил глава Нацбанка.
Также, в в сентябре рост цен на дизельное топливо составил 3,8%, а в отдельных областях превысил 10%. Несмотря на рост производства, а также приостановление экспорта, наблюдается дефицит дизельного топлива, который усиливает инфляционное давление и косвенно затрагивает остальные товары.
«За прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов. При этом, в 6 областях она превышает 9%. По мнению Национального Банка, стабилизация цен на региональных рынках и недопущение дефицита товаров являются ключевыми факторами для «обуздания» инфляции», - заключил Досаев.
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