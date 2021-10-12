Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк, даже несмотря на сезонное снижение цен. Об этом на заседании правительства во вторник, 12 октября, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, сообщает Учет.kz.

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«Инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре текущего года, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%. Основной вклад продолжает вносить продовольственная инфляция, которая ускорилась за месяц с 11,4% до 11,5% из-за роста цен на мясо (1,3%), растительные масла (0,6%) и сахар (1,1%)», - констатировал Досаев.

Непродовольственная инфляция выросла за сентябрь на 0,2% - с 7,3% до 7,5% на фоне повышения цен на дизель (3,8% за месяц), газ (0,9%) и уголь (1,9%). Глава Нацбанка подчеркнул, что «дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерновые представляют существенный риск для стабилизации инфляции». При этом ухудшение внешнего инфляционного фона, в особенности со стороны стран–основных торговых партнеров, таких как Российская Федерация, является дополнительным источником инфляционного давления.

«В этих условиях эффективная реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5-8,5%. Со своей стороны, Национальный Банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики на основе тщательного анализа внешних рынков и внутренней ситуации», - отметил Досаев.

Он напомнил, что правительством совместно с акимами начата реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования. В результате накопленный рост цен на социально- значимые продукты питания снизился с максимума 10,4% в августе до 9,6% по итогам сентября.

«Однако, по итогам первой недели октября цены продолжили рост, составив 9,9% с начала текущего года. Основной вклад в удорожание внесло удорожание яиц, мяса кур, капусты, сахара и говядины», - заметил глава Нацбанка.

Также, в в сентябре рост цен на дизельное топливо составил 3,8%, а в отдельных областях превысил 10%. Несмотря на рост производства, а также приостановление экспорта, наблюдается дефицит дизельного топлива, который усиливает инфляционное давление и косвенно затрагивает остальные товары.