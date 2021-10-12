Иностранца дважды по решению суда выдворяли из страны - в 2016 и 2018 годах - за неоднократное привлечение к уголовной ответственности на территории РК. В этот раз мужчина вновь грубо нарушил законодательство и пересек границу в Карабалыкском районе, в поле.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, нарушителя задержали в Рудном в первый день ОПМ «Нелегал». Цель оперативно-профилактического мероприятия - соблюдение миграционного законодательства страны.

- Также отделом миграционной службы УП города Рудного выявлен факт совершения административного правонарушения гражданином Республики Узбекистан, который приставал в общественном месте к прохожим гражданам, предлагая купить одежду, - сообщили в департаменте. - В отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по статье 449 ч. 3 КРК об АП (приставание в общественных местах), материал направлен в административный суд города Рудного.

Как отметили в пресс-службе, за первый день в области за нарушение правил пребывания в стране привлечено к ответственности 37 иностранных граждан. За нарушение правил принимающей стороны к ответственности привлечено 32 жителей области. ОПМ «Нелегал» продлится до 18 октября.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО