Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

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В третьей четверти в школьную программу впервые введут предмет "Цифровая грамотность".

"Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей", - цитирует пресс-служба председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмиру Каримову.

В министерстве отмечают, что ранее школьники изучали дисциплину "Информационно-коммуникационные технологии" начиная с третьего класса.

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам "Информационно-коммуникационные технологии" для 4-го класса и "Информатика" для 5-11-х классов. Новшества, по данным МОН, направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.

"В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9-х классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

Типовая учебная программа по предмету "Информатика" для 10-11-х классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-StartUp, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, Big Data и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете и авторском праве", - добавили в пресс-службе Министерства образования.