Казахстанские конькобежцы после карантинного сезона и без полноценных стартов приняли участие в прошедшем в Нур-Султане, в Ледовом дворце «Алау», первом этапе Кубка Казахстана.

Участник трех зимних Олимпиад Денис Кузин / Фото prosports.kz

В календаре стартовавшего сезона не запланировано проведение чемпионата Казахстана, вместо которого пройдут соревнования в программе V зимней Спартакиады РК. Поэтому именно по результатам выступлений на этапах Кубка РК будет проводиться отбор кандидатов в национальную сборную Казахстана. В ее составе конькобежцам предстоит борьба за путевки на Олимпиаду-2022, которые будут разыгрываться на этапах Кубка мира и международных лицензионных стартах.

В программу первого этапа Кубка РК вошли забеги на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м как у мужчин, так и у женщин. Конькобежцы Костанайской области заняли в первом старте сезона пять призовых мест, в том числе одно первое, одно второе и три третьих.

В забегах на спринтерскую дистанцию 500 м приняли участие 85 мужчин и 59 женщин. Бронзовую награду у мужчин на этой дистанции завоевал мастер спорта международного класса из Костаная Алексадр Кленко, показавший результат 36,276 сек., что соответствует нормативу мастера спорта РК. А вот первые два призера, также мастера спорта международного класса Роман Креч и Иван Аржаников из Петропавловска показали результаты, соответствующие международному уровню: 36,081 сек. и 36,157 сек. Седьмым на пятисотке стал заслуженный мастер спорта из Костаная Денис Кузин - 36,849 сек.

Лучшими из спортсменок Костанайской области на этой дистанции были рудничанки Елизавета Кузнецова и Алина Волковицкая, занявшие шестое и седьмое места с результатами 43,12 сек. и 43,544 сек, с которыми пока трудно рассчитывать на места в сборной. А сильнейшей здесь была участница трех Олимпиад Екатерина Айдова из Караганды - 39,94 сек.

На дистанции вдвое длиннее успешно выступил участник зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада), 2014 года в Сочи (Россия) и 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) Денис Кузин, становившийся в 2013 году чемпионом мира именно в беге на 1000 м. Костанайский скороход завоевал второе место, пробежав свою коронную дистанцию за 1 мин. 11,49 сек. и уступив лишь Ивану Аржанникову 0,62 сек. Оба спортсмена, а также столичные конькобежцы Дмитрий Морозов и Артур Галиев преодолели километровую дистанцию, превысив норматив мастера спорта международного класса. Пятое время на этой дистанции - 1.12,28 - показали рудничанин Роман Биназаров и Александр Кленко.

Член национальной сборной Казахстана Александр Кленко / Фото tengrinews.kz

Ближайшей к пьедесталу на дистанции 1000 м из спортсменок нашей области была Алина Волковицкая, финишировавшая с пятым временем - 1.25,71. Победила здесь алматинка Надежда Морозова (1.17,70), сумевшая на 0,9 сек. опередить Екатерину Айдову.

Сразу две медали - золотую и бронзовую - завоевали представители Костанайской области в забегах на 1500 м. Сильнейшим на этапе Кубка РК стал Роман Биназаров, преодолевший полуторакилометровую дистанцию за 1 мин. 56,642 сек., а третий результат показал Руслан Бегимбетов из Костаная - 1.57,716. Никита Важенин из Рудного (1.57,840) и Владислав Петров из Костаная (2.00,462) заняли на «полуторке» четвертое и шестое места.

Четвертый результат на дистанции 1500 м показала Дина Шевкунова из Рудного (2.12,760), выполнившая норматив мастера спорта РК.

А на дистанции 3000 м Дина Шевкунова с результатом 4 мин. 41,03 сек. завоевала бронзовую медаль, уступив лишь мастерам спорта международного класса Надежде Морозовой (4.12,53) и Екатерине Айдовой (4.28,79).

Мастерский норматив на дистанции 3000 м покорился костанайцу Андрею Семенову - 4.09,56, занявшему восьмое место и уступившему 19,25 сек. победителю Дмитрию Морозову, который подтвердил норматив мастера спорта международного класса. В десятке сильнейших на трехкилометровой дистанции были Денис Кузин (4.09,69) и Александр Кленко (4.10,81).

Второй этап Кубка Казахстана по конькобежному спорту пройдет 19-22 октября.