После первой в этом сезоне выездной сессии регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy «Горняк» вернулся в Рудный, чтобы провести на льду «Горняк Арены» два поединка с хоккейным клубом из южной столицы «Алматы».

Борьба за шайбу у ворот «Горняка»

Рудничане, сыграв на четыре игры меньше алматинцев, опережали своего очередного соперника на три очка и были фаворитами в этом противостоянии.

«Горняк» довольно быстро подтвердил свой статус на матч, открыв счет в начале 4-й минуты. Сделал это Максим Кунишников, который после передач Ивана Ширяева и Айдара Галимова выбежал к воротам с левого фланга и, переиграв голкипера, поразил дальний угол ворот. Хотя первыми воротам соперника угрожали гости, но с броском от левого борта Никиты Баженова справился голкипер хозяев Никита Акулинин. А через минуту после первой заброшенной шайбы взятием ворот отметился Денис Гурьев. Открывшись перед воротами и получив пас из-за них от Оскара Юлбарисова, нападающий «Горняка» второй раз огорчил Павла Полуэктова, которого в середине периода сменил Алишер Шалманов. Возможно, благодаря этой перестановке счет до перерыва больше не изменился.

Атаку «Горняка» от своих ворот начинает Александр Нурек

А изменился счет (и снова в пользу хозяев) в начале 29-й минуты. Автором шайбы стал тот же Кунишников, который с левого края забросил шайбу в пустые ворота. Голевые передачи в этом моменте записали на свой счет Галимов и Ширяев. А ровно через три минуты Кунишников оформил хет-трик, точно бросив отскочившую от борта из-за ворот шайбу уже с правого края. И третий раз ему ассистировал при этом Ширяев, а также Валерий Садиков.

Первую ответную шайбу алматинцы сумели забросить на первой минуте третьего игрового отрезка усилиями Вячеслава Ипатова. Однако не прошло и полминуты, как Юлбарисов при поддержке Гурьева и Александра Куршука красиво забросил пятую шайбу в ворота гостей - по-бобровски из-за ворот.

К шайбе устремляется Сергей Жилов (№97)

На 44-й минуте Станислав Филиппенко отквитал еще одну шайбу, после чего трижды отличились игроки «Горняка». На 52-й минуте Сергей Жилов после прохода справа сделал передачу на левый край Владимиру Кротову и, получив быстрый ответный пас, точно бросил по воротам. Через минуту, когда «Горняк» играл в меньшинстве после удаления за подножку Ивана Уколова, Галимов получил передачу от Владимира Кротова, убежал один на один с голкипером и легко его переиграл. А еще через минуту Алексей Бархаткин совершил сольный проход со своей половины площадки и броском справа послал шайбу в ворота между ног голкипера. За 26 секунд до финальной сирены нападающий «Алматы» Игорь Ищенко забросил третью ответную шайбу в ворота хозяев, добившихся уверенной победы - 8:3 (2:0, 2:0, 4:3).

Сегодня в 19:00 начнется повторный поединок между этими командами, после которого «Горняк» отправится в свое второе в сезоне гостевое турне.

Фото vk.com/hc_gornyak_kz