Во вторник, 12 октября, по прогнозам синоптиков, ночью на северо-востоке Костанайской области возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный, с переходом на западное направление 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, на юге +3 градуса. Днём +8...+13, на юге +16 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западное направление 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днём +11...+13 градусов.

- В среду, 13 октября, по области без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура воздуха ночью 0...+5, на северо-востоке области -3 градуса, днём +10...+15 градусов.

В Костанае в среду без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью 0...+2, днём +13...+15 градусов.