Сколько будут доплачивать медикам за вредность вместо ковидных надбавок, рассказали в Минздраве
За работу в зоне высокого риска доплата составит 123 879 тенге в месяц, передает Informburo.kz.
Минздрав в конце сентября внёс в Минфин новый вариант поддержки врачей и среднего медперсонала в виде доплат за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с Covid-19, сообщила вице-министр здравоохранения Асем Нусипова.
Доплаты будут установлены по профессиональным группам риска:
- высокий риск – в семикратном размере базового должностного оклада или 123 879 тенге;
- средний риск – в пятикратном размере БДО или 88 485 тенге;
- низкий риск – в трёхкратном размере БДО или 53 091 тенге.
"В результате отмены надбавок и установления новой доплаты за профессиональные риски заработная плата, к примеру, врача-инфекциониста (в инфекционном стационаре, со стажем 13-16 лет, с I категорией) составит 335,4 тысячи тенге", – отметила вице-министр.
Она подчеркнула, что действовавшие надбавки за КВИ были единовременными выплатами, тогда как новые доплаты внесут в основную часть заработной платы работника, они будут постоянными.
В июле сообщалось, что надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:
- врачи реаниматологи-анестезиологи;
- инфекционисты;
- анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;
- эпидемиологи;
- психологи и социальные работники ПМСП;
- работники Центра ядерной медицины;
- врачи-паталогоанатомы.
Дополнительная потребность на три месяца текущего года на установление доплат к заработной плате медицинским работникам всех сфер деятельности составит 15,5 млрд тенге, на 2022 год – 62 млрд тенге.
Среднемесячная заработная плата врача за второй квартал 2021 года составила 385 762 тенге.
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