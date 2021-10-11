За работу в зоне высокого риска доплата составит 123 879 тенге в месяц, передает Informburo.kz.

Минздрав в конце сентября внёс в Минфин новый вариант поддержки врачей и среднего медперсонала в виде доплат за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с Covid-19, сообщила вице-министр здравоохранения Асем Нусипова.

Доплаты будут установлены по профессиональным группам риска:

высокий риск – в семикратном размере базового должностного оклада или 123 879 тенге;

средний риск – в пятикратном размере БДО или 88 485 тенге;

низкий риск – в трёхкратном размере БДО или 53 091 тенге.

"В результате отмены надбавок и установления новой доплаты за профессиональные риски заработная плата, к примеру, врача-инфекциониста (в инфекционном стационаре, со стажем 13-16 лет, с I категорией) составит 335,4 тысячи тенге", – отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что действовавшие надбавки за КВИ были единовременными выплатами, тогда как новые доплаты внесут в основную часть заработной платы работника, они будут постоянными.

В июле сообщалось, что надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:

врачи реаниматологи-анестезиологи;

инфекционисты;

анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;

эпидемиологи;

психологи и социальные работники ПМСП;

работники Центра ядерной медицины;

врачи-паталогоанатомы.

Дополнительная потребность на три месяца текущего года на установление доплат к заработной плате медицинским работникам всех сфер деятельности составит 15,5 млрд тенге, на 2022 год – 62 млрд тенге.

Среднемесячная заработная плата врача за второй квартал 2021 года составила 385 762 тенге.