Мужчина переходил дорогу около 23.00 в воскресенье, 10 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Майлина, неподалеку от магазина "Даулет", когда его сбила машина.

- Человек лежал без сознания, был сильный удар, его отбросило, - сообщил в редакцию "НГ" очевидец. - На этом пешеходном переходе уже давно надо светофор установить - там неподалеку школа, дети дорогу переходят. Часто происходят аварии.

Как сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, мужчина был доставлен в городскую больницу.

- Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель, управляя автомашиной марки "Фольксваген", следуя по ул. Майлина по направлению с КЖБИ в сторону КСК, совершил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе. - По факту ДТП составлена схема, собран первоначальный материал для принятия процессуального решения.

Касательно установки светофора на этом переходе в полиции сообщили, что в отделе административной полиции Костаная рассмотрят этот вопрос, но это совместная работа совместно с отделом ЖКХ.