В столице республики, на площадке спортивного комплекса «Сайран-Арена», прошли матчи первых туров XXVI розыгрыша Кубка Казахстана по футзалу 2021 года, в котором принимают участие девять команд.

«Аят» забивает третий гол в ворота «Окжетпеса»

Кубковый турнир состоит из двух этапов, на первом из которых команды проводят однокруговые турниры в двух группах. Клубы, занявшие в своих группах первые два места, продолжат борьбу в полуфинале.

Бронзовый призер чемпионата Казахстана сезона-2020/2021 рудненский МФК «Аят» на первом этапе по жеребьевке попал в группу «А», где его соперниками за путевку в полуфинал стали обладатель Кубка РК и чемпион Казахстана алматинский «Кайрат», серебряный призер чемпионата Казахстана «Атырау» (Атырау), «Окжетпес» (Кокшетау) и «Рахмет» (Актобе).

В группе «B» играют мини-футбольные клубы «Каспий» (Актау), «Актобе» (Актобе), «Байтерек» (Уральск) и «Нур-Султан» (Нур-Султан).

Накануне кубковых матчей прошел поединок за Суперкубок Казахстана по футзалу. В матче за право стать обладателем первого трофея сезона встретились чемпион страны «Кайрат» и серебряный призер «Атырау». Алматинцы к 23-й минуте вели в счете 3:0 и сохранили эту разницу к концу поединка - 5:2, в шестой раз завоевав Суперкубок страны.

В стартовом матче Кубка РК «Аят» встречался с МФК «Окжетпес». На 4-й минуте матча бразильский легионер рудничан Жозе Жеферсон открыл счет. На 12-й минуте бразильский новичок «Аята» Альфредо удвоил преимущество своей команды.

Автор хет-трика в матче с «Окжетпесом» Жозе Жеферсон

Через три минуты после возобновления встречи игрок кокшетауской команды Бекзат Рахимтаев сократил отставание. Однако тот же Жеферсон на 32-й минуте сумел дважды поразить ворота «Окжетпеса». И гол Абдрасула Авутова, забитый через пять минут, не спас кокшетусцев от поражения.

Одержав победу со счетом 4:2, «Аят» встретился в матче второго тура с «Рахметом», который в своей стартовой встрече сыграл вничью с «Атырау» (4:4). Судьба поединка решилась в конце первого тайма, когда Алишер Сарсенбаев и Руслан Булатов забили по одному голу в ворота «Аята». Во втором тайме рудничане приложили немало усилий, чтобы исправить ситуацию, но счет так и не изменился - 2:0 в пользу «Рахмета», вышедшего в лидеры группы «А».

Игрок «Рахмета» Алишер Сарсенбаев поражает ворота «Аята»

В этой же группе действующий обладатель Кубка Казахстана «Кайрат» начал защиту своего титула с победы над «Атырау» - 6:2.

В группе «B» также с победы стартовал в Кубке Казахстана «Актобе», обыграв со счетом 5:2 столичный «Нур-Султан».

С таким же счетом во втором матче первого тура группы «B» «Байтерек» вышел победителем западно-казахстанского противостояния с «Каспием».

Мяч после удара Леандерсона попадает в стойку ворот «Рахмета»

Завтра, 12 октября, «Аят» встретится с обладателем Кубка РК «Кайратом», а в среду, 13 октября, соперником рудненского клуба станет будущий участник Лиги чемпионов «Атырау».

После двух туров список лучших бомбардиров розыгрыша Кубка РК возглавили Жеферсон («Аят»), Александр Фукин («Атырау»), Эдсон («Кайрат») и Руслан Булатов («Рахмет»), на счету которых по три забитых мяча.