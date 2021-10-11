Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что после вакцинации Pfizer детей и беременных минздрав, возможно, рассмотрит другие категории граждан, которые смогут привиться этим препаратом, передает корреспондент zakon.kz.

Фото: pfizer.com

- Вакцина Pfizer на начальном этапе будет предназначена детям с 12 лет и беременным. Потом, возможно, мы расширим и посмотрим. На первом этапе у нас задача - обеспечить доступность вакцинации для детей, - сказал глава Минздрава на правительственном часе в Мажилисе.

Депутат Гани Хамзин также спросил у министра, подал ли Казахстан заявку на участие в Covax - программе, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19. По его словам, их вакцинами можно было вакцинировать тех, кто учится и ездит в деловые поездки за рубеж.

- У программы Covax в приоритете стоят бедные страны с низким уровнем дохода. Казахстан входит в страну со средним уровнем дохода. Все развитые страны участвуют в Covax, но они участвуют как доноры и поставщики вакцин. Страны-разработчики вакцин, у кого есть потенциал и собственные заводы, в основном в Covax не участвуют, - ответил Алексей Цой.

По его словам, соседним странам, которые получили вакцины по этой программе, была оказана гуманитарная помощь от Covax, они не покупали эти препараты.

Кроме того, в Казахстане уровень вакцинации выше, чем в тех странах, кому помогает Covax. А у программы есть требование - они доставляют вакцину только тем странам, где уровень вакцинации ниже 40%.

- По Covax мы сотрудничаем, но на данный момент у них есть определенные условия. Нужно заплатить вперед, без четкой даты поставки, без права выбора вакцины. Здесь могут поставить любую вакцину по стоимости порядка 12 долларов за дозу. В принципе, у нас сейчас есть рекомендованные ВОЗ вакцины. Это CoronaVac, Vero Cell. Для взрослого населения 4 млн доз мы завезли. Они во всех регионах есть, можно вакцинироваться, - заключил министр.

6 октября министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что подписан финальный контракт по поставке вакцины Pfizer. В четвертом квартале 2021 года препарат привезут в Казахстан.