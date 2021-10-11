Произошло это в рамках акции по выявлению лиц с неурегулированным статусом и без документов, удостоверяющих личность. Сегодня, 10 октября, в Костанае прошел брифинг, участники которого рассказали, как и для чего она проводится.

Кайрат Дутпаев (слева), Денис Дживага (второй справа) / Фото РСК

В Казахстане акция идет с сентября 2020 года, продлится до мая 2022 года. Ведет ее МВД совместно с неправительственными организациями.

Смысл кампании в том, что лица, проживающие на территории РК без документов, либо с паспортом СССР образца 1974 года, либо с недействительными паспортами одной из стран СНГ, вправе обратиться в органы внутренних дел, где, в соответствии с действующим законодательством страны, будет определен их правовой статус.

- Такой человек будет либо признан гражданином РК, либо сможет получить статус лица без гражданства с получением соответствующего удостоверения, - сказал заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Денис ДЖИВАГА. - И то, и другое позволит в отношение этих людей разрешить вынужденную ситуацию с ущемлением их прав.

По словам начальника управления миграционной службы департамента полиции Костанайской области Кайрата ДУТПАЕВА, с начала акции к ним, а также в филиал Казахстанского международного бюро по правам человека обратились по данной проблеме около 250 человек.

- Из них 180 человек после того, как были собраны нужные документы, получили удостоверения личности граждан РК, - сказал Дутпаев, - 40 были признаны лицами без гражданства и получили соответствующий документ, с которым они становятся обладателями большинства гражданских прав на территории РК за исключением некоторых - например, права участвовать в выборах. Но через 5 лет проживания в Казахстане они получат право стать гражданами страны. По обращениям еще 14 человек работа продолжается, направлены запросы в страны, где они ранее проживали. По получению ответов мы сможем завершить работу по документированию этих людей.

Дутпаев добавил, что люди, у которых есть проблемы с установлением гражданства и с документами, удостоверяющими личность, могут обращаться в подразделение миграционной полиции в любом районе, городе и получить онлайн-консультацию, помощь сотрудников. В Костанае звонить можно по телефонам 52-63-44, 52-62-62.

- Главное, чтобы люди не боялись заявлять об отсутствии у них документов, удостоверяющих личность, - отметил Дживага. - Пока идет кампания, эти проблемы проще решить. У нас есть контакты со всеми консульствами, посольствами иностранных государств в РК. Основная проблема лиц без гражданства - это подтверждение прежней гражданской принадлежности. От имени этих людей мы имеем возможность обращаться в посольства и консульства, оплачивать за них консульские сборы, потому что нередко у людей нет на это средств. В экстренных случаях - оплачивать штрафы за несвоевременное документирование.

По данным на 8 октября 2021 года, на территории Казахстана было установлено 6 326 лиц без гражданства, из них 4 969 уже получили документы, удостоверяющие личность.