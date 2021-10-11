В КРУ им. Байтурсынова протестует технический персонал. Они недовольны уровнем зарплат. Ситуация усугубилась тем, что в октябре часть сотрудников университета не досчиталась в своих квитанциях около 10 000 тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА



- В пятницу нам упала зарплата, упала не в полной мере, - сообщил "НГ" сантехник КРУ Виталий. – Якобы у нас сняли доплаты и мы получили голый оклад. Причина – необходимо начислять преподавателям деньги. Правда, такое объяснение мы знаем по слухам. В среднем техперсонал получает в месяц около 70 000 тенге. То есть, для нас эти 10 000 тенге очень даже существенны. Учителям по Казахстану добавляют, а нам - нет, уже который год. Условия труда, если не считать зарплату, нормальные, мы не жалуемся.

В пятницу недовольные своими окладами работники КРУ встретились в актовом зале университета с главным бухгалтером. Собралось около 30-40 человек: водители, сантехники, электрики, уборщицы. Встреча прошла за закрытыми дверями, корреспондента «НГ» на нее не пустили.

По итогам ситуацию прокомментировал проректор КРУ Ербол ИСАКАЕВ. Он пояснил, что это временные трудности и вскоре техперсонал получит дополнительные выплаты, а их зарплата даже вырастет, хоть и ненамного.

- Вы, наверное, знаете, что в этом году было поручение министра образования РК по вопросу повышения зарплат ППС университета, - сообщил Исакаев. – Минимальная зарплата преподавателя должна быть 200 000 тенге, старшего преподавателя - 230 000, доцента - 260 000, а профессора - 350 000 тенге. Повышение зарплат коснулось всех педагогов и в среднем составило 52%. Я думаю, это неплохо. Хочу отметить, что с 2020 года наш университет стал НКО, что подразумевает финансовую и управленческую самостоятельность. Руководство университета, понимая, что мы являемся социально значимым объектом, в котором, кроме преподавателей, работают и другие категории работников, принял решение о повышении зарплаты для техперсонала и учебно-вспомогательного персонала. В целом их зарплата повышена на 10%. Это наша инициатива, которая исходит из финансовых возможностей университета.

Исакаев отметил, что в пятницу техперсоналу перечислили только оклады, а доплаты и надбавки обещают доначислить через 2 дня.

- То есть, я правильно понимаю, что сейчас техперсонал получает около 60 000 тенге в месяц? – уточнил корреспондент «НГ».

- В технический персонал входят водители, технички… Мы говорим о зарплате, которая состоит из оклада и доплат. Оклад на сегодня составляет 83 700 тенге. К нему есть доплаты, которые вскоре мы выплатим. С этого месяца техперсонал будет получать 95 000 тенге.