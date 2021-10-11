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Пенсионера сбили насмерть в Аулиекольском районе

11 октября 2021, 11:53 |  Происшествия

ДТП произошло 9 октября в поселке Аманкарагай. Пенсионер переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе.

Иллюстративное фото forpostsevastopol.ru

- 52-летний водитель, управляя автомашиной «Ваз-2114», примерно в 14.24 совершил наезд на 83-летнего пешехода, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - 10 октября пострадавший от полученных травм скончался в Аулиекольской районной больнице.

Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.

Как отметили в пресс-службе, с начала года в регионе совершено 268 ДТП, в которых 67 человек погибло и 318 получили ранения.