Пять клубов будут бороться в сезоне-2021/2022 за награды юбилейного XXX чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Среди участников чемпионата действующий чемпион «Астана», серебряный призер сезона-2020/2021 БК «Барсы Атырау», обладатели бронзовых наград прошлого сезона баскетболисты костанайского «Тобола», а также «Актобе» из одноименного города и «Каспий» из Актау.

Турнир традиционно проводится в два этапа: сначала регулярный чемпионат, затем плей-офф. Регулярный чемпионат состоит из трех кругов, в каждом из которых команды проведут друг с другом по две спаренные встречи. Команды, занявшие места с первого по четвертое, пройдут в полуфинал серии плей-офф и разыграют призовые места.

Игры полуфинала и финала будут проводится по разъездной системе двухматчевыми сериями до трех побед. А команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата пятое место, завершит выступление в турнире.

Костанайский «Тобол» стартовал в чемпионате домашним матчем с БК «Актобе», который прошел 10 октября на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай».

Хозяева площадки начали встречу в следующем составе: Шаим Куанов - разыгрывающий защитник, Павел Ильин и Рустам Валиев - легкие форварды, Антон Быков - центровой и Никита Тимофеев - мощный форвард. Интересно, что в стартовой пятерке «Актобе» на площадку вышли три уроженца Костанайской области - рудничанин Василий Петришинец и костанайцы Антон Пономарев и Александр Папшив, а также выступавший в прошлом сезоне за «Тобол» уроженец Карагандинской области Константин Двирный.

Проход под кольцо совершает Павел Ильин / Фото nbf.kz

На 23-й секунде после паса капитана «Тобола» Куанова Тимофеев в прыжке открыл счет трехочковым броском. А затем дважды отличились гости и повели в счете, не уступив лидерства до окончания первой четверти, оторвавшись на четыре очка.

В начале второй четверти Аскар Ахметжан четко исполненным трехочковым броском сократил отставание «Тобола» до минимума. Но актобинцы в течение двух минут увеличили свое преимущество до семи очков. Ближе к середине второй десятиминутки костанайские баскетболисты смогли выйти вперед благодаря точным броскам Максима Воейкова, Валиева и того же Ахметжана - 27:26. До большого перерыва команды набрали еще по 11 очков, и «Тобол» ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете - 38:37.

Кольцо «Актобе» атакует Рустам Валиев / Фото nbf.kz

На второй минуте третьего игрового отрезка гости вернули было себе лидерство, но через десять секунд капитан костанайского клуба вновь вывел вперед свою команду, а перед заключительной четвертью «Тобол» имел преимущество уже в пять очков - 60:55.

Ровно за шесть минут до окончания матча хозяева увеличили отрыв до десяти очков - 70:60, но за 28 секунд до финального свистка преимущество «Тобола» стало минимальным - 75:74. За девять секунд до окончания матча Пономарев нарушил правила на Воейкове и сам пострадавший реализовал два штрафных броска, установив окончательный и победный для «Тобола» счет - 77:74 (16:20, 22:17, 22:18, 17:19).

Лучшим игроком матча в составе «Тобола» стал его капитан Шаим Куанов, принесший в копилку команды почти треть очков - 25, совершивший в игре 11 подборов и сделавший 6 результативных передач. На счету Быкова 11 очков, 11 подборов и 2 передачи, а Ильин набрал 10 очков, совершил 9 подборов и сделал 5 результативных передач. Кроме этого, результативными действиями отметились Ахметжан (8 очков), Воейков (7), Тимофеев (6), Валиев (5) и Глеб Жуков (2).

Сегодня «Тобол» и «Актобе» проведут вторую игру серии.