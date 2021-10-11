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20 октября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио

11 октября 2021, 09:44 |  Общество

Национальный оператор телерадиовещания будет проводить профилактические работы с 03.00 до 17.00, передает Informburo.kz.

 

20 октября будет временно приостановлена ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщается на сайте "Казтелерадио".

"Казтелерадио" будет проводить профилактические работы с 03.00 до 17.00.

"Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", – говорится в сообщении.

Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства.