20 октября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
11 октября 2021, 09:44 | Общество
Национальный оператор телерадиовещания будет проводить профилактические работы с 03.00 до 17.00, передает Informburo.kz.
20 октября будет временно приостановлена ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщается на сайте "Казтелерадио".
"Казтелерадио" будет проводить профилактические работы с 03.00 до 17.00.
"Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", – говорится в сообщении.
Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства.
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