Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА на сессии облмаслихата 8 октября представила изменения в бюджете Костанайской области на 2021-2023 годы. Причина корректировки - госорганам удалось сэкономить часть средств на уже проведенных госзакупках.

Самая большая сумма досталась управлению сельского хозяйства и земельных отношений. 700 млн тенге предложено направить на формирование регионального стабфонда для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Этот вопрос был одним из немногих, вызвавших вопросы у депутатов. Ректор КРУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА попросила расшифровать, на что именно будут потрачены деньги стабфонда.

- 600 млн будут направлены на закуп 3 600 тонн продуктов, - ответила Мусагазина. – Это мука первого сорта, гречка, масло подсолнечное, рожки, говядина и около 2,5 млн яиц. Остальные деньги пойдут на займы для бизнеса на приобретение 250 тонн гречки.

Такой ответ не вызвал дополнительных вопросов у депутата Дощановой.

- Управлению энергетики и ЖКХ выделить 606,2 млн тенге, - продолжила доклад Мусагазина. – Из них 172,4 млн тенге на приобретение угля для аркалыкской ТЭК, 141,6 млн на продолжение строительства газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино, 104,1 млн на приобретение двух КамАЗов и гусеничного бульдозера для аркалыкской ТЭК, 100 млн на начало работ по подведению водоснабжения к селам Троебратское, Суворово и Сокол Узункольского района. Также 53,5 млн тенге предлагается выделить на приобретение ямобура для аркалыкского ГКП «Костанайюжэлектросервис». А 34,5 млн - на приобретение экскаватора-погрузчика для ТОО «Наурузум сервис».

Управлению образования выделят 491,6 млн тенге, в том числе 213,1 млн - на оплату комунальных услуг организаций образования в связи с ростом тарифов. На завершение капитального ремонта здания лицея-интерната «Билим-иновация» выделят 192,7 млн тенге. Деньги также потратят на покупку угля в школы Наурузумского района и выплату зарплат сотрудников организаций допобразования. Мусагазина также предложила выделить почти 14 млн тенге на повышение скорости интернета в сельских школах до 8 Мбит в секунду. 700 000 тенге выделят на выплаты для граждан РК, которые усыновили детей.

Скорость интернета стала причиной второго и последнего вопроса, прозвучавшего на сессии, - депутат от партии «Нур Отан» Сергей ШЕРЕР попросил уточнить, в каких именно школах она вырастет.

- В 140 школах области в 17 регионах, - коротко ответила Мусагазина.

377,9 млн тенге выделят управлению строительства. Их потратят на начало строительства канализации для птицефабрики в селе Гурьяновское Карабалыкского района, завершение строительства сети электроснабжения для завода ТОО «Промбаза» по производству растительного масла в селе Копыченка Федоровского района. Ещё на эти деньги построят водопровод к убойному пункту птицефабрики в поселке Карабалык и завершат строительство ливневой канализации в микрорайоне Юбилейный в Костанае.

Дополнительные деньги на оплату коммунальных услуг - 94,9 млн тенге - потребовались и департаменту полиции.

200 млн тенге отдадут управлению предпринимательства. Эти деньги пойдут на предоставление 60 гарантий по кредитам предпринимателей, которые государство даёт по программе «Дорожная карта бизнеса-2025».

Управлению пассажирского транспорта выделят 130,3 млн тенге на компенсацию перевозок льготников в автобусах Костаная.

За принятие доклада единогласно проголосовали 24 депутата. Ещё 9 народных избранников на заседании отсутствовали.

Отдельным вопросом рассмотрели принятие государственных обязательств по проекту ГЧП «Строительство бассейна на 50 м в Костанае». Разработчик проекта - управление экономики и бюджетного планирования, которое возглавляет Гульбарам Мусагазина. По словам председателя облмаслихата, этот вопрос заранее депутаты изучали на заседании постоянных комиссий, поэтому на самой сессии обсуждать проект не стали. Депутаты единогласно проголосовали за строительство в областном центре нового бассейна.