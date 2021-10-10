Топливный рынок в Казахстане продолжает лихорадить. На этой неделе резко подорожал автогаз. Первыми изменения ощутили жители Актюбинской области. Там сжиженное топливо стали продавать по 75 тенге за литр. На некоторых заправках его отпускают по талонам, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал КТК.

Хуже ситуация – на севере республики. В Петропавловске газ подорожал на треть – с 85 тенге до 110. Повышению цен тоже предшествовал дефицит.

Чиновники, правда, утверждают, что запасы горючего есть, а по бумагам газ и вовсе якобы можно найти по 91 тенге. Но водители боятся, что скоро он сравняется по стоимости с бензином.

Проблемы третью неделю в стране и с другим топливом – дизельным. На западе и вовсе острый дефицит. Дальнобойщики рассказывают, АЗС ввели лимит на солярку и подняли цены. В Атырау, где есть собственный нефтеперерабатывающий завод, стоимость литра дошла почти до 300 тенге.

«Заправляют только раз в сутки. Только на «КазМунайГазе» можно залить – и то не больше 100 литров на одну машину. А это очень мало. С таким объемом нереально куда-то выезжать. Да и дорого стало. На некоторых по 298 за литр просят», – говорит Танат Кауменов.

А еще водители вдруг стали жаловаться на качество солярки. В Алматы из-за этого встали автобусы. Топливо просто замерзло, хотя температура воздуха тогда еще не опускалась ниже нуля.

Шоферы рассказывают и показывают, как солярка буквально превращается в парафин и ломает их машины.

Оказалось, что в самый крупный город страны просто не успели завезти зимнюю солярку. Да и заводы стали выпускать такое топливо только с начала октября. Никто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше.

Такой безответственностью и недальновидностью чиновников возмущены депутаты. Они требуют провести проверки и выяснить, что происходит с дизельным топливом, почему его не хватает, кто накручивает цены и как эта проблема стала для нефтяной страны хронической.

«Последствия ощутили на себе как население, так и бизнес. Нарастает социальное напряжение среди перевозчиков, которые не находят правильной реакции со стороны государства. Госорганы предпочитают не признавать дефицит, ссылаясь на общий достаточный объем остатков нефтепродуктов, но автовладельцам нужны не отчетные данные, а возможность заправиться на АЗС. Топливный кризис, который в настоящее время разворачивается в Казахстане, – это не перебои на АЗС, а глубокий системный кризис в управлении отраслью», – говорит депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

Тому, кто отвечает за отрасль, министру энергетики Магзуму Мирзагалиеву, пришлось объясняться не с депутатами, а журналистами. Глава ведомства заявил, что дефицит солярки возник из-за того, что казахстанцы стали слишком много ее покупать.

«Если говорить про объемы потребления в стране, то объемы исторически в эти месяцы составляют порядка 400 тыс тонн. Но в этом году мы зафиксировали рекордное потребление. Такого не было никогда. То есть было потреблено порядка 520-540 тыс тонн в августе и сентябре. То есть на 100-150 тыс тонн произошел рост», – отметил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

А что касается цен, то их никто не регулирует – и не собирается. К тому же нефть дорожает, говорит министр. Вот стоимость солярки и растет.

«Нужно сказать, что цены на дизтопливо, как и другой ГСМ, они не регулируются. Они регулируются рынком исходя из спроса и предложения. Наше министерство к ценообразованию никакого отношения не имеет. Если вы отслеживаете, то идет рост цен на нефть. Буквально за пару дней выросло с 78 до 82 долларов. Естественно, цены на ГСМ коррелируются с ценами на нефть», – сказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

Единственное, что может сделать правительство, – проверить нефтебазы на предмет укрытия горючего и закупить дополнительную партию в России. Оттуда обещают привезти 100 тыс тонн. По какой цене будут продавать казахстанцам, пока неизвестно. Но вот на заправках в Петропавловске, где уже торгуют зимней соляркой, за литр просят 315 тенге.