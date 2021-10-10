В Рудном, на пересечении улиц Гагарина и Фрунзе, в уголке притаился горно-технологический колледж (РГТК). Адрес у него, как ни странно, ул. Ленина, 151. То есть, фактически пересечение трёх улиц. Но речь пойдет не о самом колледже, а о том, как к нему добраться.

Перекресток ул. Фрунзе-Гагарина

Ежедневно в колледж со всех сторон стекаются студенты. Но, как в поговорке, путь к знаниям труден и тернист.

Отсутствует пешеходный переход где-либо

Обнаружив, что на этом сложном перекрестке нет пешеходного перехода и каких-либо знаков, предупреждающих водителей о снижении скорости или "Осторожно, дети", гражданский журналист "НГ" составил запрос в отдел ЖКХ акимата Рудного. Мы просили ответить на вопросы:

1. Предусмотрен ли пешеходный переход на пересечении улиц Фрунзе-Гагарина?

2. Если да, то в какие сроки планируется обустройство?

3. Если нет, то какие основания для отказа?

4. Какие ещё дополнительные меры безопасности возможно предпринять на этом перекрестке для обеспечения безопасности движения учащихся?

8 октября отдел ЖКХ предоставил ответ:

- На перекрестке улиц Гагарина и Фрунзе установлены знаки дорожного движения 5.16.1, 5.16.2 «Пешеходный переход», а также нанесена дорожная разметка 1.14 «Зебра».

Нанесли разметку через улицу Фрунзе

Этим летом "НГ" уже писала о пешеходных переходах в Рудном - что делаются они не для людей, не для детей, не для инвалидов и ведут в никуда. В этот раз ничего не изменилось. Отписаться ЖКХ отписался. И, надо отдать им должное, отреагировали своевременно, тянуть не стали. Знаки поставили, разметку нанесли. Вот только осталось непонятным – понимают ли в ЖКХ значение слова «перекресток»?

Напротив - тротуар, обрывающийся у проезжей части. Слева - колледж

Как можно, нанеся разметку на одну улицу, примыкающую к перекрестку, не сделать этого на другой улице? Предположим, что мне необходимо попасть на противоположную сторону улицы Фрунзе, но как это сделать, если я нахожусь на левой стороне улицы Гагарина?

Через улицу Гагарина по-прежнему нет ни разметки, ни знака

Чтобы сделать фотографии для этой статьи, мне придется перейти улицу в неположенном месте. Потому что, если пешеходный переход отсутствует или не обозначен, то все движения на этом перекрестке автоматически становятся нарушением закона.

Напротив - тротуар, обрывающийся у проезжей части. Слева - колледж

Ежедневно этим путем проходят десятки людей. И это не только молодые люди, обучающиеся в школе. Ближайшие остановки находятся на улице Ленина, около магазина "Фортуна". Тот, кто вышел из автобуса на этих остановках, оказывается на левой стороне улицы Гагарина и одновременно в тупике: либо переходить дорогу в необозначенном месте, либо идти 500 м до ближайшего пешеходного перехода, который находится напротив магазина "Гагаринский".

Ближайший переход находится в 500 метрах вниз к реке

Есть парковка перед магазином и напротив. Но нет перехода

Планировка Рудного очень своеобразна - в городе практически нет ни одной прямой улицы. Все улицы извилисты и непредсказуемы. Вот и на этом перекрестке нет не то чтобы перехода, нет даже какого-то логического соединения улиц Фрунзе и Гагарина. Создается впечатление, что тротуары этих улиц не имеют связи с самими улицами и друг с другом. Неожиданно обрываясь, упираются в проезжую часть или парковочную площадку. Это по-прежнему создает опасность при переходе дороги и для пешехода, и для водителя.

Между тротуарами двух улиц нет логической связи

Связь отсутствует между тротуарами и справа и слева

По данным управления полиции Рудного, 4 октября 2021 года, около 19.00, на ул. Сандригайло водитель «Тойоты», двигаясь в районе дома № 96, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая поучила травмы и была госпитализирована в областную детскую больницу.

Свой запрос мы направляли 28 сентября. Через неделю произошла трагедия. С началом учебного года опасность возрастает многократно. Но остается непонятным, почему, зная о таких рисках и даже будучи предупрежденным, отдел ЖКХ относится к своим обязанностям недобросовестно? Неужели так трудно сделать что-то по-человечески?

Уже давно понятно, что государственные служащие - это отдельный вид людей-роботов. Которые чаще всего занимаются отписками, различными проволочками, но только не тем, чтобы служить людям, которые их и нанимают. Сколько еще должно произойти трагедий, чтобы назначенные ответственные люди ответственно и относились к выполнению прямых своих обязанностей?

Да и почему возникает такая необходимость в том, чтобы указывать им, что и где нужно сделать, а потом еще и пояснять, как это нужно сделать? Чем заняты те, кто получает зарплату из госбюджета? Пилят бюджет?

Остается только пожелать молодым людям, обучающимся в колледже: будьте предельно внимательны и осторожны при переходе улицы. Постарайтесь дойти до колледжа и выжить. И вернуться домой после учебы.

Автор - гражданский журналист "НГ"