Активисты и зоозащитники рассказали, как разрабатывался законопроект о гуманном отношении к животным и какая работа над ним ведется, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Мажилис принял на рассмотрение законопроект "Об ответственном обращении с животными". Его разработки и утверждения активисты по всей стране добивались в течение многих лет. Мы решили узнать их мнение о будущем законе.

Зоозащитник и один из разработчиков законопроекта Сергей Снегирев рассказал, что нормы закона "Об ответственном обращении с животными" в ходе его обсуждения в Мажилисе и рабочей группой могут значительно поменяться. Депутаты и разработчики проекта, в том числе зоозащитники, будут обсуждать спорные и недоработанные моменты. В итоге, по его словам, проект может измениться на 80 процентов.

"Сами депутаты говорят, что законопроект может значительно поменяться, поэтому, с одной стороны, я разделяю радость людей, что он наконец-то попал в Парламент, но, с другой стороны, то, каким он станет, когда будет принят, еще неизвестно. Эта работа будет продолжена до конца октября", - сообщил зоозащитник.

По словам Сергея Снегирева, основной причиной разработки законопроекта стал запрос со стороны общества на гуманность. На него отреагировал Президент и поручил в прошлом году разработать такой закон. Зоозащитник отметил, что больше всего людей раздражало недостаточное наказание, а также уход от ответственности людей, совершавших акты живодерства.

В действующем Уголовном кодексе за увечье или гибель животного предусматривается наказание в виде штрафа в 120 МРП (350 тысяч тенге), исправительных работ в том же размере, общественных работ на 120 дней или ареста на 30 суток.

По законопроекту, в статью должны внести изменения, по которым ее разделят на три пункта. За увечье животному наказание аналогично старому варианту статьи (120 МРП), а за жесткое обращение, повлекшее гибель, оно ужесточается до штрафа в 200 МРП (583 тысяч тенге), исправительных и общественных работ до 200 часов или ареста на 50 суток.

Более серьезно предполагается наказывать за жестокое обращение, совершенное по отношению к нескольким животным, или группой лиц, или в присутствии детей, или публично, или с публичной демонстрацией этого деяния. За это предполагается штраф до 1000 МРП ( 2 миллиона 917 тысяч тенге), общественные работы до 400 часов, а также лишение или ограничение свободы на срок до одного года.

По новой административной статье 407-1 "Жестокое обращение с животными" предполагается наказывать штрафом в 5 МРП (14 тысяч тенге) для физических лиц и 10 МРП для должностных лиц (29 тысяч тенге). За то же деяние, совершенное повторно, штраф увеличивается до 20 МРП (58 тысяч) для физлиц и 40 МРП (116 тысяч) - для должностных.

"Именно поэтому одним из главных вопросов нового закона я считаю ужесточение наказания как профилактику жестокого обращения. Здесь у нас все неоднозначно. В МВД предложили усилить наказание, но после того как документ переходил от Министерства экологии к правительству, в его нынешний вариант вошли смешные цифры. К примеру, по административной статье "Жестокое обращение с животными" на физлиц накладывается штраф в размере всего 5 МРП. Это неэффективно. В составе рабочей группы будем работать над ужесточением этого момента", - отметил Сергей Снегирев.

По словам зоозащитника, второй вопрос, который должен решить новый законопроект, это регулирование численности бездомных животных. Снегирев отмечает, что действующее государственное регулирование с задачей не справляется. Число бездомных животных только растет, а бюджетные расходы увеличиваются. Ветеринарным службам в регионах выделяются большие бюджеты: по словам активистов, до 1 миллиарда 200 миллионов тенге в год. Но отлавливая и уничтожая бездомных собак и кошек, как отмечает эксперт, они не уменьшают их число.

"Бюджетные затраты растут, а эффективности при этом ноль. Постоянно появляются сообщения об отстрелах и жестоком отлове. Это раздражает не только население, но и должностных лиц. Система отлова и уничтожения бездомных животных требует реформирования в пользу общественных организаций - тех, кто давно занимается этими вопросами. В законе прописан целый комплекс мер, в том числе необходимость приютов, мест, куда будут отлавливать этих животных, а не убивать. Уже сейчас у части депутатского корпуса такие меры вызывают отторжение в связи с дополнительной нагрузкой на бюджет, но мы предлагаем реализовать это в рамках существующих бюджетов. Функции сокращения бездомных животных нужно передать от ветеринарных служб фондам, которые работают с ними и могут создать компетентную конкурентную среду", - подчеркивает зоозащитник.

Эксперт также считает, что по имеющейся программе в среднесрочной перспективе общественным фондам удастся убрать животных с улиц, и тогда бюджетные расходы на эту работу получится значительно снизить.

Сергей Снегирев отметил, что само по себе принятие нового закона, даже если его скорректируют с учетом мнения активистов, не изменит ситуацию сразу. Для этого необходима работа общественников с государственными и правоохранительными органами, которые как раз и привлекают нарушителей к ответственности. Ассоциация зоозащитных организаций подписала меморандум с партией Nur Otan об общественном контроле за жестоким обращением с животными. Также ведутся переговоры с руководством МВД о подписании подобного меморандума и создании органов общественного контроля. По словам зоозащитника, все правонарушения в отношении животных как со стороны физических лиц, так и государственных органов, должны рассматривать совместные группы с участием зооактивистов, представителей партии, а также полиции. Они смогут контролировать процесс привлечения виновных к ответственности.

Руководитель общественного фонда защиты животных "KARE - Забота" Юлия Коваленко также принимала активное участие в разработке проекта. По ее словам, в Казахстане до этого не существовало ни одного отдельного закона о собаках и кошках. Законы касались только диких или сельскохозяйственных животных, но и в отношении них не были прописаны принципы гуманного отношения. Новый закон как раз и должен ввести эти принципы гуманного и ответственного отношения, а на его основе в будущем можно будет базировать подзаконные акты, регулирующие эту сферу.

Она подчеркнула, что в законодательстве не существовало такого понятия, как приют для животных, хотя они работают во многих регионах Казахстана. В правовом поле работа приютов не была урегулирована, и они не были защищены. В законе же прописаны определение приюта и принципы их работы. Также отсутствовали определения жестокого обращения с животными и ответственного обращения с питомцами. Все эти нормы предполагается включить в закон, чтобы опираться на них в дальнейшем и создавать дополнительные нормативно-правовые акты.

"Конечно, ни один принятый закон не изменит сразу ситуацию на местах, но в нем вводится такое понятие, как общественные инспекторы. Это помощники, которые будут на законных основаниях помогать правоохранителям осуществлять практику по этому закону. Конечно, понадобится время, чтобы акиматы и уполномоченные органы начали следить за исполнением норм закона, но в будущем это должно принести плоды", - добавила Юлия Коваленко.

Президент фонда "KARE-Забота" заметила, что в ходе обсуждения законопроекта с депутатами может возникнуть множество дискуссионных вопросов. К примеру, в нем прописаны нормы по содержанию диких зверей в неволе, включая запрет на частные коллекции и передвижные зоопарки. Впервые прописаны нормы в отношении лабораторных животных, на которых проводятся опыты. Также освещены вопросы гуманного использования сельскохозяйственных животных.

В отношении изменений в Уголовный кодекс активисты настаивают на ужесточении наказаний, хотя это вызывает вопросы в связи с политикой гуманизации.