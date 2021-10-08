Об эпидемиологической ситуации в Костанайской области рассказали сегодня, 8 октября, на традиционном брифинге. Руководитель ДСЭК Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ сообщил, что "заболеваемость в регионе сейчас стабильная".

- В среднем заболевает около 100 человек в сутки, - пояснил он. - С 3 апреля 2020, начала пандемии, в области заболело ковидом 34 156 человек, среди них более 3000 детей до 14 лет.

Айтбаев напомнил то, что согласно постановлению главного санврача Казахстана от 6 октября наша страна признала паспорта вакцинации 14 стран.

- Беларусь, Монголия, Аргентина, Венгрия, Турция, Сан-Марино , Молдова, Грузия, Корея, Эстония, Армения, Тайланд, Иран, Индия, - перечислил Айтбаев. - Это означает, что в эти страны граждане Казахстана, вакцинированные двумя компонентами, могут вылетать без ПЦР-тестов, а с паспортами вакцинации. Граждане перечисленных стран также могут прилетать в Казахстан без ПЦР-тестов, остальным они нужны.

На вопрос корреспондента "НГ" о результатах работы мониторинговых групп Айтбаев ответил, что они "пока никого не выявили".

- На 1 665 инфекционных койках сейчас находится 621 пациент, на 300 карантинных -25 пациентов. На данный момент в области 52 беременные женщины болеют ковидом, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - В области около 104 морозильных камер для одновременного хранения 173 000 вакцин. Оборудование для хранения вакцины Pfizer поступило на областной склад.

На вопрос о низких темпах вакцинации, которые не выдерживают даже обязательный порог в 100 человек в день, Даулетбаев ответил, что проблема в самих людях.

- Мы создали все условия для получения прививок, - отметил он. - Было бы желание... Низкие темпы вакцинации в последнее время связаны с нежеланием наших жителей прививаться.