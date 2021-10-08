С 12 октября по 17 октября природный газ отключат всем крупным промышленным предприятиям региона, включая теплоэнергетические компании, сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз Аймак». Отключение связано с проведением ремонтных работ после выявления повреждений на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный».

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У бытовых потребителей газ все же будет. Его подадут из резервных мощностей. Но есть исключения. Свердловка, Подгорное, Жалтырколь, Архангельское, запитанных от ГРС «Свердлова» и ГРС «Баталы», будут отключены полностью с 8.00 12 октября до полного завершения работ (ориентировочно на 1 сутки).

- Вместе с тем, всем группам потребителей рекомендуем предусмотреть возможность использования резервного вида топлива на случай возникновении непредвиденных ситуаций, - отметили в пресс-службе. - Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.

ГКП "КТЭК" обещает предоставить комментарий по поводу теплоснабжения в ближайшее время.