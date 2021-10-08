Дисциплинарное взыскание грозит акиму Кундыкольского сельского округа Самату Ибраеву, снявшему пояснения пенсионерки на видео, чтобы «среагировать на жалобы в соцсетях», передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в региональном департаменте Агентства РК по делам госслужбы, в отношении сельского акима начато служебное расследование.

– В данное время возбуждено дисциплинарное дело в отношении акима сельского округа, в рамках которого будем проводить служебное расследование, – уточнили в ведомстве. – По итогам будет принято соответствующее решение. Если вина ответственного лица подтвердится, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. За нарушение дисциплинарных норм в зависимости от тяжести совершенного проступка предусмотрена дисциплинарная ответственность от замечания до увольнения.

Инцидент произошёл после того, как в Баянаульском районе выпала полуторамесячная норма осадков. Жительница села Егиндибулак Майя Манашева сняла «снежное» видео и отправила родственникам. Женщина рассказала, что, отправляя внука в школу, еле открыла дверь, заваленную снегом. Позже оно появилось в соцсетях. А следом за ним в сеть ушло другое видео, на котором бабушка приносила извинения.

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Сельский аким Самат Ибраев рассказал, что он предложил помощь односельчанке, но та отказалась.

– Предложил ей дать пояснения к ее видео, которые затем отправил в рабочую акиматовскую группу WhatsApp, выполняя поручение акима района – реагировать на обращения в соцсетях. А вместо этого получилось извинение, – прокомментировал аким.

Такое поведение подчиненного повергло в шок акима района – вместо того чтобы «взять лопату в руки, позвать людей и помочь женщине, которая живет одна, он пришел за объяснениями».



При этом аким Баянаульского района Канат Каримов подтвердил, что требует фото- и видеоотчета сельских акимов о проделанной работе.

– В связи с обильным снегопадом мы объявили ЧС техногенного характера, сельским акимам дали команду отслеживать в соцсетях ситуацию и принимать меры. Каждый понял по-своему. Аким Майкаина на видео, что в Ушкулуне нет дороги, отреагировал, организовав технику, дорогу вычистили от снега, – рассказал глава района. - Сегодня в 8 утра я был у Майи Манашевой, извинился перед ней, поговорил с ее мужем. – Самат Ибраев поступил неправильно. В Егиндибулак мы отправили технику, она вычистит не только двор этой женщины, но и все село от снега.