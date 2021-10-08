В министерстве обещают разработать стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных в дельфинарии, передает Informburo.kz.

В Минэкологии объяснили, почему в новом законопроекте об ответственном обращении с животными не ввели запрет дельфинариев.

Год назад казахстанские активисты обратились к президенту с просьбой запретить дельфинарии. В Минэкологии сообщили, что поднимаемый зоозащитниками вопрос будет проработан в рамках законопроекта о защите животных.

Но в новом проекте закона, поступившем в мажилис, дельфинарии упоминаются только один раз, в следующей норме:

"Не допускается использовать животных в передвижных зверинцах, передвижных зоопарках, передвижных выставках диких животных, а также передвижных и стационарных дельфинариях, океанариумах и контактных зоопарках, если их содержание, перевозка не позволяют обеспечивать наиболее эффективное использование таких животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуальными) особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью".

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на пресс-конференции отметила, что благодаря законопроекту у уполномоченного органа появляется новая функция по утверждению порядка содержания животных в культурно-зрелищных целях. В правилах будут определены стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных, исходя из их естественных потребностей.

"Общественники будут на регулярной основе следить за состоянием животных. Мы создаём условия для того, чтобы у бизнеса были возможности работать в этом направлении, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим, что у животных должны быть нормальные условия существования в этих организациях. Мы выбрали баланс: чтобы животные были сохранены, исключая травмирующие их условия, и в то же время мы подумали о бизнесе, который им занимается", – пояснила вице-министр.