Об этом стало известно сегодня, 8 октября, на сессии Костанайского областного маслихата. О заслугах Нигматжана Исингарина рассказал заместитель акима Аулиекольского района Аят СУЛЕКЕЕВ.

Нигматжан Исингарин / Фото kazpravda.kz

В своем докладе замакима почти дословно процитировал биографию Исингарина, как она описана в Википедии. Рассказал, где он учился, кем работал во времена СССР, когда стал министром транспорта и первым заместителем премьер-министра РК, как работал в структурах Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.

Сейчас Нигматжан Исингарин - председатель Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов, председатель совета директоров консорциума "ЭТК Транс Групп", научный советник ТОО "Исингарин и партнеры", советник Президента АО "НК "Қазақстан темір жолы". Он также издатель и главный редактор аналитического отраслевого журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», журнала для пассажиров казахстанских железных дорог «Время в пути», общетранспортного делового журнала «Транс-Logistics Казахстан».

- Нигматжан Исингарин известен в Казахстане и странах СНГ как выдающийся отечественный и государственный деятель, - отметил Сулекеев. - Это имя первого министра транспорта, возглавлявшего ведомство в самые трудные годы становления независимости страны. Время с 1991 по 1994 годы золотыми буквами вписаны в историю нашей республики. Более 50 лет он проработал в сфере железнодорожного транспорта и внес огромный вклад в развитие отрасли.

Секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ назвал Исингарина "легендой железной дороги".

- Вся железная дорога связана с его именем, - подчеркнул Ещанов. - Первый министр, вице-министр Советского Союза. Он наша гордость! Думаю, депутаты единогласно проголосуют за его кандидатуру.

Из 33 депутатов на сессии присутствовали 24. Все они единогласно поддержали присвоение Нигматжану Исингарину звания почётного гражданина Костанайской области.