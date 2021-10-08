Презентация книги младшей дочери бывшего президента Казахстана в прошлом месяце в Алматы, когда в городе из-за карантина действовал запрет на массовые мероприятия, прошла без нарушений, заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. По его словам, вечер в здании Государственного театра оперы и балета состоялся с соблюдением всех мер предосторожности, в помещение запускали посетителей с «зеленым» статусом (в системе Ashyq), передает Радио Азаттык.

— Все участники были вакцинированы и имели [отрицательные результаты] ПЦР-тестов, которые действительны в течение 72 часов. Но в целом остальная работа продолжается, — сказал Бекшин.

Корреспондент Азаттыка спросил, соблюдали ли участники мероприятия масочный режим. На фото и видео, которые публиковали участники, в маске никто не замечен, социальная дистанция не соблюдена. Жандарбек Бекшин снова повторил свой ответ про «зеленый» статус и наличие ПЦР-тестов. После того как вопрос о соблюдении масочного режима был задан повторно, Бекшин ответил, что «пока еще не получили доказательную базу, то есть не представлены материалы, объяснительные, материалы, которые должны поступить».

Азаттык поинтересовался у представителя акимата Алматы, присутствовавшего на брифинге, с чем связана медлительность работы мониторинговых групп, когда речь касается выяснения обстоятельств массовых мероприятий, на которых, судя по фото и видео, были известные персоны.

— В городе Алматы нет принципа исключительности. Действия для всех одинаковы. И вы знаете, и звезды есть, и общественные деятели. К ним равенство применяется. Возможно, есть действительно проблемы со сбором доказательной базы и так далее. Мы будем вас информировать об этом, — ответил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Презентация книги Алии Назарбаевой «Место силы» прошла 16 сентября в Алматы — городе в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса. На вечере, который вел российский артист Максим Галкин, были замечены казахстанские бизнесмены, актеры, прочие селебрити. В СЭС Алматы сообщили тогда, что мониторинговая группа Алмалинского района изучает материалы.

Это не первый за последнее время случай в Казахстане, когда власти не привлекают к ответственности организаторов и участников массовых торжественных мероприятий c участием известных личностей.

В сентябре в социальных сетях появились фотографии торжества, которое посетили депутат Бекболат Тлеухан, бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар и звёзды эстрады. 6 октября председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова заявила, что у санэпидемиологов «нет оснований для привлечения к ответственности» организатора торжества «в соответствии с действующим законодательством». Местные СМИ написали, что мероприятие на территории зоны отдыха под Нур-Султаном организовал чиновник администрации президента.