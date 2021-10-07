В Казахстане планируется усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Подробнее о том, как изменится наказание для живодеров - в материале Tengrinews.kz.

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6 октября депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными" и сопутствующие измнения в законодательство.

Новый закон

Проект закона "Об ответственном обращении с животными" определяет требования к их содержанию, компетенцию государственных органов в области обращения с животными, требования по обращению с безнадзорными и бродячими животными, нормы по их отлову и умещвлению и многое другое. укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества.

Статья 4 законопроекта гласит, что обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:

Отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание. Персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного. Защита животных от жестокого обращения. Воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

При обращении с животными запрещаются:

Проведение на животных ветеринарных и иных процедур, при которых показано применение обезболивания или анестезии, без обязательного применения соответствующих средств, за исключением случаев, когда применение обезболивающих препаратов и анестетиков могут нанести урон здоровью животного. Натравливание животных на других животных и/или человека из хулиганских побуждений либо в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей или охотой, осуществляемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до определения их в приюты для животных или отчуждения иным законным способом. Организация и проведение боев животных. Организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным или умерщвление животных. Использование инвентаря и иных приспособлений, влекущих травму, увечье или гибель животного. Разведение, содержание, использование собак и кошек для получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения травм и увечий, а также реализация такой продукции, кроме получения шерсти кошек и собак способом вычёсывания. Самостоятельная эвтаназия животного.

Не являются жестоким обращением дератизация и дезинсекция, а также совершаемые в соответствии с требованиями настоящего закона и других нормативных правовых актов Республики Казахстан охота, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных и эвтаназия.

Одна из статей также запрещет пропаганду жестокого обращения с животными.

"Запрещаются пропаганда и (или) призывы к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования, с целью извлечения прибыли или без таковой печатной, аудиовизуальной продукции и других каналов информации", - говорится в документе.

Уголовная ответственность

В Уголовном кодексе предлагается разделить ответственность за гибель и увечья животных. Кроме того, данный проступок в категорию преступлений средней тяжести.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, планируют наказывать штрафом в размере до 120 МРП (350 040 тенге в 2021 году. - Прим.) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, хотят наказывать штрафом в размере до 200 МРП (583 400 тенге в 2021 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

При этом за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье или гибель, совершенные:

в отношении двух и более животных;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; в) неоднократно;

в присутствии малолетнего;

публично или с публичной демонстрацией этого деяния в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, -

предусматривается штраф в размере до 1000 МРП (2 917 000 тенге в 2021 году) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Административная ответственность

Кодекс об администривных нарушениях хотят пополнить новыми статьями - "жестокое обращение с животными" и "нарушение законодательства в сфере обращения с животными".

За жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, планируется ввести штраф для физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге в 2021 году), на должностных лиц в размере 10 МРП (29 170 тенге). За повторное нарушение в течение года будут штраф составит 20 МРП для физлиц, 40 МРП для должностных лиц.

За нарушение правил отлова, содержания, учета, выгула, перевозки, умерщвления домашних и бродячих собак и кошек, предлагается применять штраф в размере 10 МРП для физических лиц, в размере 20 МРП для должностных лиц, в размере 30 МРП для юридических лиц. За эти же действия, совершенные повторно в течение года, планируется штрафовать физические лица в размере 20 МРП, должностные лица - в размере 30 МРП, юридические лица - в размере 40 МРП.

Все законопроекты в данных редакциях опубликованы на сайте Мажилиса.