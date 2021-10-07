Казахстанский новостной сайт HOLA News недоступен для многих пользователей третьи сутки, сообщает Радио "Азаттык". В распространенном в ночь на 7 октября заявлении редакция сайта сообщила, что «в течение последних 48 часов работа сайта HOLA News подвергается блокировке».

Иллюстративное фото с сайта azattyq.org

По данным редакции, сайт стал недоступен через большинство крупных провайдеров, таких как «Казахтелеком», Kcell, Beeline и Tele2.

«Наши пользователи за рубежом также лишены доступа к сайту, так как сервер сайта, согласно казахстанскому законодательству, находится в Казахстане», — говорится в заявлении редакции HOLA News.

Отмечается, что программные администраторы сайта пытались выяснить причины. Хостинг-провайдер сайта — «Интернет-компания PS.kz» в ответ на запрос редакции заявил, что не приостанавливал услуги и что происходит «обрыв соединения со стороны провайдеров, обеспечивающих связь с сетью». Редакция сообщила, что обратилась за комментариями к провайдерам связи, но не получила ответов.

Утром в четверг, 7 октября, сайт по-прежнему был недоступен через многие казахстанские провайдеры. Некоторые пользователи провайдера Almatv сообщили, что сайт утром 7 октября открывался, на что также указывает трассировка маршрута до сервера, которая приводит к IP-адресу компании, название которой совпадает с названием хостинг-провайдера сайта. При этом несколько пользователей сообщили, что сайт не открывался через VPN (виртуальную частную сеть) и интернет-браузер Tor, предоставляющий пользователям анонимный доступ в интернет.

В заявлении редакции говорится: эксперты полагают, что сайт подвергся DPI-блокировке (Deep Packet Inspection, дословно «глубокий анализ сетевых пакетов») — технологии проверки и фильтрации сетевых пакетов.

«Недоступность ресурса holanews.kz вызвана блокировкой 443-порта IP-адреса на уровне провайдеров. С использованием технологии DPI. Подтверждением этого является то, что открытые инструменты обхода DPI позволяют подключиться к сайту», — приводит редакция слова технических специалистов, привлеченных для анализа проблемы.

В своем заявлении редакция отмечает, что «всегда следовала букве закона» и пыталась привлекать внимание к общественно важной информации, однако в последние несколько недель сайт «несколько раз подвергался разным атакам» и всё это время их удавалось отражать и сайт продолжал работу.