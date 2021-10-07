Информацию можно предоставить в МВД, КГД или погранслужбу КНБ, передает Informburo.kz.

В Минэнерго попросили сообщать о случаях вывоза ГСМ за пределы Казахстана.

В Министерстве энергетики напомнили о запрете на вывоз топлива иностранцами, который вступил в силу ещё в мае 2021 года. Также ведутся работы по продлению запрета на шесть месяцев.

Требование не распространяется смазочные масла и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 литров.

"МВД проводит рейды по недопущению вывоза нефтепродуктов в бензобаках автомобильных транспортных средств, не соответствующих стандартам технических характеристик автомобилей, и в отдельных ёмкостях объёмом более 20 литров", – сообщили в Минэнерго.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены грузовые российские автомобили, которые заправляются на казахстанских АЗС. Автор видео утверждает, что таким образом они "вывозят солярку по 90 тонн в день". Также водитель возмущается по поводу того, что дизтопливо иностранцам продают по более низкой цене.

По данным акимата Актюбинской области, на видео автомобили заправлялись бензином марки АИ-92 по цене 164 тенге за литр. А дизельное топливо на этом АЗС не продаётся.

"Дизтопливо имеется в свободной продаже на АЗС в сёлах Бадамша и Кос-Истек", – сообщили в акимате.

При выявлении фактов вывоза ГСМ в министерстве попросили проинформировать МВД, КГД или погранслужбу КНБ.