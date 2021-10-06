Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев Интеллектуальной школе Костаная
6 октября 2021, 19:44 | Происшествия
Плановые учения назначены на 7 октября. В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов по улице Орала Мухамеджанова, а также 53-й и 59-й кварталы (включая прилегающую территорию ресторана «Ханзада») будет временно ограничено.
Фото yandex.kz
- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - отметили в Костанайском областном оперативном штабе.
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