Плановые учения назначены на 7 октября. В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов по улице Орала Мухамеджанова, а также 53-й и 59-й кварталы (включая прилегающую территорию ресторана «Ханзада») будет временно ограничено.

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- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - отметили в Костанайском областном оперативном штабе.