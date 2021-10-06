Сначала загорелась крыша бани, а следом и кровля основного здания.

Сообщение о том, что горит баня Карабалыкского дома–интерната престарелых и инвалидов, поступило на пункт связи "112" 6 октября в 7.38. Пожарные прибыли на место уже через несколько минут, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- В ходе разведки было установлено, что горит кровля бани, пристроенной к зданию ГУ «Карабалыкский дом–интернат престарелых и инвалидов». Подгоняемый сильным ветром, огонь распространился на кровлю крыши основного здания дома-интерната, - рассказали в пресс-службе. - На месте пожара были задействованы 9 единиц техники и 28 человек личного состава.

Прежде чем приступить к тушению пожара, сотрудники ДЧС совместно с сотрудниками дома престарелых эвакуировали людей. Всего - 51 человек.

Ликвидировать пламя удалось в 14:05. Площадь пожара составила около 1 000 кв.м. Жерт и пострадавших нет.

Причину произошедшего теперь предстоит установить специалистам исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО