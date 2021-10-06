По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели на территории области будет устойчивая погода с теплыми днями без осадков. Значения температуры воздуха практически будут одинаковыми как минимум ближайшие три дня.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В ближайшие трое суток, 7-9 октября, по ночам на территории области будет от нуля до минус 5 градусов, на востоке и севере до 3 градусов тепла, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В Костанае ночные температуры будут держаться в пределах 0... -2°С. В четверг днём термометры покажут по области +7...+12°С, в Костанае +9...+11. В пятницу и субботу, 8-9 октября, днём воздух прогреется до 9-14 градусов, а в областном центре до +10...+12°С.

До конца недели ожидается переменчивый ветер западного и северо-западного направлений скоростью 7-12 м/с.