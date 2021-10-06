В ведомстве напомнили, что настоящие интервьюеры опрашивают респондентов лично с использованием планшета, передает Informburo.kz.

В Бюро национальной статистики предупредили, что в Казахстане появились мошенники, которые звонят гражданам по видеосвязи, выдавая себя за интервьюеров переписи населения.

"В популярных мессенджерах распространяется аудиозапись, в которой говорится, что некие люди под предлогом опроса в рамках переписи населения звонят гражданам посредством видеосвязи. В связи с этим сообщаем, что интервьюеры опрашивают респондентов лично с использованием планшета. Опрос дистанционно – по телефону, с помощью видеосвязи, через мессенджеры не проводится", – сообщили в ведомстве.

Онлайн-перепись населения началась 1 сентября. До 15 октября респонденты могут заполнить опросники здесь. Авторизоваться можно на портале E-Gov и через мобильное приложение Aitu. С 1 по 30 октября интервьюеры будут обходить дома для полного охвата населения.

"В период посещения интервьюерам будут выданы специальные удостоверения, шарфы и сумки с логотипом Национальной переписи. На удостоверении есть фотография, полное ФИО интервьюера и руководителя территориального департамента статистики, заверенное подписью и печатью. В верхней части удостоверения будет указан регистрационный номер", – объяснили в Бюро нацстатистики.

В ведомстве добавили, что регистрационный номер можно ввести в строку "Поиск интервьюера" на сайте. Таким образом можно ознакомиться с данными интервьюера, также проверить его личность можно по номеру 1446.