Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил о росте социальной напряженности среди перевозчиков из-за дефицита топлива, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстрация:elements.envato.com
Он отметил, что предвестники перебоев с поставками топлива и роста цен были видны в отдельных регионах еще летом, тогда же и прогнозировался осенний дефицит.
"Обращаем внимание на то, что топливный кризис, который в настоящее время разворачивается в Казахстане, - это не перебои на АЗС, а глубокий кризис в управлении отраслью", - сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя вице-премьера Романа Скляра.
Мажилисмен отметил, что проблема дефицита топлива и нестабильности цен является хронической.
"Причиной дефицита и подорожания называется переток отечественного дешевого топлива в сопредельные страны. И тут же предлагается решение ситуации - закупить более дорогое топливо в России. Такая парадоксальная экономика по принципу "продай дешевле, купи дороже" является следствием тупиковой политики на топливном рынке, отсутствием долгосрочной концепции", - добавил Конуров.
Парламентарий считает, что госорганы решают проблемы в "пожарном порядке". При этом, по словам мажилисмена, убытки потребителей топлива, равно как и косвенные потери экономики, никто не компенсирует.
"Фракция "Народная партия Казахстана" считает, что наличие природных ресурсов дает полное право, чтобы бесперебойные поставки нефтепродуктов по доступным ценам создавали преимущества для казахстанцев и отечественного бизнеса, позволяя снижать издержки. Считаем, что в данной сфере назрела кардинальная реформа, включая действующую модель поставок нефти на внутренний рынок по сниженным ценам, которая касается по большей части только отечественных производителей", - добавил он.
Депутаты попросили правительство представить меры для устранения системных дисбалансов на топливном рынке, недопущения перебоев с поставками и скачков цен.
"Просим предоставить следующие данные. Какой объем бензина и дизтоплива с учетом вывоза автотранспортом был фактически экспортирован в текущем году? Какие производители нефти обеспечили поставки сырья для нефтеперерабатывающих предприятий по сниженным ценам в текущем году?
Кроме того, фракция "Народная партия Казахстана" обращает внимание на деятельность мини-нефтеперерабатывающих заводов, в деятельности которых есть определенные проблемы и резервы для обеспечения страны топливом", - озвучил Конуров.
Депутаты предложили:
- на законодательном уровне предусмотреть обязательства по декларированию нефтепродуктов при их вывозе в страны Таможенного союза по примеру России, которая успешно применяет такую практику, несмотря на действие единой таможенной границы;
- на законодательном уровне запретить таможенное оформление нефтепродуктов без их декларирования;
- ввести обязательные требования к мини-НПЗ по выработке продукции, соответствующей стандартам евро-4, евро-5;
- регламентировать список нефтепродуктов с указанием физико-химических параметров (точка кипения, вспышка, плотность), которые могут производить нефтеперерабатывающие заводы, с исключением "выдуманных" нефтепродуктов (СНО, ТДЖТ, бензин-растворитель, судовое топливо), на основе мирового опыта;
- регламентировать на основе выработанного списка нефтепродуктов объемы их вывоза/экспорта через определение размера экспортных пошлин;
- внести изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборотов отдельных видов нефтепродуктов" в целях урегулирования вопросов контроля качества, сферы ответственности уполномоченных органов в данной области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.