Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил о росте социальной напряженности среди перевозчиков из-за дефицита топлива, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстрация:elements.envato.com

Он отметил, что предвестники перебоев с поставками топлива и роста цен были видны в отдельных регионах еще летом, тогда же и прогнозировался осенний дефицит.

"Обращаем внимание на то, что топливный кризис, который в настоящее время разворачивается в Казахстане, - это не перебои на АЗС, а глубокий кризис в управлении отраслью", - сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя вице-премьера Романа Скляра.

По мнению депутата, никаких системных решений по устранению рыночных дисбалансов и обеспечению долгосрочной стабильности поставок не было, идет только констатация уже случившихся проблем."Последствия же ощутили на себе как население, так и бизнес. Нарастает социальная напряженность среди перевозчиков, которые не находят правильной реакции со стороны государства. Госорганы предпочитают не признавать дефицит, ссылаясь на общий достаточный объем остатков нефтепродуктов. Но автовладельцам и перевозчикам нужны не отчетные данные, а возможность свободно заправиться на АЗС", - заявил Айкын Конуров.

Мажилисмен отметил, что проблема дефицита топлива и нестабильности цен является хронической.

"Причиной дефицита и подорожания называется переток отечественного дешевого топлива в сопредельные страны. И тут же предлагается решение ситуации - закупить более дорогое топливо в России. Такая парадоксальная экономика по принципу "продай дешевле, купи дороже" является следствием тупиковой политики на топливном рынке, отсутствием долгосрочной концепции", - добавил Конуров.

Парламентарий считает, что госорганы решают проблемы в "пожарном порядке". При этом, по словам мажилисмена, убытки потребителей топлива, равно как и косвенные потери экономики, никто не компенсирует.

"Фракция "Народная партия Казахстана" считает, что наличие природных ресурсов дает полное право, чтобы бесперебойные поставки нефтепродуктов по доступным ценам создавали преимущества для казахстанцев и отечественного бизнеса, позволяя снижать издержки. Считаем, что в данной сфере назрела кардинальная реформа, включая действующую модель поставок нефти на внутренний рынок по сниженным ценам, которая касается по большей части только отечественных производителей", - добавил он.

Депутаты попросили правительство представить меры для устранения системных дисбалансов на топливном рынке, недопущения перебоев с поставками и скачков цен.

"Просим предоставить следующие данные. Какой объем бензина и дизтоплива с учетом вывоза автотранспортом был фактически экспортирован в текущем году? Какие производители нефти обеспечили поставки сырья для нефтеперерабатывающих предприятий по сниженным ценам в текущем году?

Кроме того, фракция "Народная партия Казахстана" обращает внимание на деятельность мини-нефтеперерабатывающих заводов, в деятельности которых есть определенные проблемы и резервы для обеспечения страны топливом", - озвучил Конуров.

Депутаты предложили: