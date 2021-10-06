Поступившие в палату законопроекты предусматривают ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными, передает Informburo.kz.

Комитет по вопросам экологии и природопользования мажилиса принял в работу проект закона об ответственном обращении с животными, а также проекты поправок в законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными и в Кодекс РК об административных правонарушениях.

Первый законопроект разработан для регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных. Основными его задачами являются:

установление общих и специальных требований при обращении с животными;

защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели;

недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества;

открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.

Проект закона вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ в любой форме.

Поправки в КоАП предусматривают введение административной ответственности за жестокое обращение с животными, за нарушение законодательства в сфере обращения с животными, установление административной ответственности за нарушение правил выпаса скота, наделения соответствующими компетенциями органов внутренних дел.

В августе заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Данияр Тургамбаев объяснил, почему работа над законопроектом о защите животных затянулась. По его словам, законопроект является новым, и был разработан совместно с гражданским сектором, необходимо было провести все соответствующие согласования не только с центральными государственными органами, но также с акиматами областей, получить положительные заключения всех необходимых антикоррупционных, научных, экономических, лингвистических и общественных экспертиз.

По его словам, законопроект предусматривает ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными – как увеличение штрафов, так и ужесточение уголовного законодательства вплоть до лишения свободы.

"В статье 316 УК РК за жестокое обращение с животным предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП, либо лишение свободы от двух до пяти лет. Однако члены межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре пришли к выводу, что эти поправки требуют всесторонней проработки", – отметил он.

"Мы шли к этому 10 лет, – рассказала президент ОФ "KARE-Забота", одна из инициаторов проекта Юлия Коваленко. – Мы очень рады, что инициатива зоозащитников была услышана главой государства. Сейчас нам важно, чтобы законопроект был одобрен депутатами мажилиса. Впереди очень напряженная работа. Огромное значение для страны имеет то, каким будет закон не только по названию, но и по содержанию. Инициаторы-зоозащитники также входят в рабочую группу по обсуждению законопроекта, нам

После одобрения в мажилисе законопроект передадут в сенат парламента. Утверждённый сенатом закон отправят на подпись президенту.