В Казахстане объявили общенациональный сбор подписей в поддержку петиции "За достойную зарплату!", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НПК.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Как сообщили в партии, НПК подписала меморандум с Казахстанской конфедерацией труда о сотрудничестве по повышению благосостояния казахстанцев. Председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров в ходе своего выступления сравнил казахстанцев с героями популярного сериала "Игра в кальмара", персонажи которого, чтобы избавиться от долгов, вынуждены рисковать жизнью.

"В эту "игру" казахстанцы играют уже давно. Многие граждане загнаны в угол финансовыми институтами. Люди готовы идти на преступления, потому что созданы все условия для ограничения их прав. Наша финансовая система больна, она плодит недовольство, она создает социальную напряженность", - заявил лидер НПК.

Айкын Конуров

Как сообщается в опубликованной петиции, ее авторы требуют от правительства ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 131 и при определении уровня МЗП учитывать потребности не только самих работников, но и их семей, также принимать в расчет общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп.

Также в НПК призывают ежегодно индексировать размеры заработных плат в соответствии с реальным уровнем инфляции.

Конечной целью петиции НПК и профсоюзы видят рост МЗП и рост заработной платы в целом (индексация по реальной инфляции), пересмотр социальных стандартов, развитие социального партнерства и новую модель социальной политики.

Подробнее ознакомиться с петицией можно здесь.

Напомним, ранее депутат от НПК Ирина Смирнова призвала запретить банкам забирать у заемщиков единственное жилье. В июне представители партии отправили правительству слуховой аппарат и очки, чтобы "государство услышало и увидело плач народа".