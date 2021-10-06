Новости

У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

6 октября 2021, 09:31 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 6-го по 8 октября опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте.

В эти дни отключение пройдет в трех районах города и коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 544 (техническое обслуживание )

с 5 по 8 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Сибирская 37-55, 43/2, 43/14,
  • ул. Баймагамбетова 35-43, 43/2-43/8 41/1-41/11,
  • ул. Ленинградская 5/1-5/11, 7/1-7/15.

ТП- 541 (техническое обслуживание )

с 6 по 16 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Целинная 2-30,
  • пр. Соколовский 42/1-42/14, 42,41,
  • ул. Соколовская 50,50 а, 52,28,
  • ул. Чернышевского 2-26.

жилой массив п. Амангельды (техническое обслуживание )

6 октября 09:00 до 13:00

  • почта,
  • больница,
  • ИП Умирбаев,
  • магазин «Колокольчик»,
  • «Новинка».

Частный сектор:

  • ул. К.Маркса 2-90,
  • ул. Дружбы 1-51,
  • ул. Мира 8-32,
  • ул. Рудненская 8-17,
  • ул. Тепличная 4-11,
  • ул. Парковая 1-35,
  • ул. Ленина 2-55,
  • ул. Набережная 22-45,
  • ул. Гоголя 2-24,
  • ул. Целинная 1-37.