У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
6 октября 2021, 09:31 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 6-го по 8 октября опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте.
В эти дни отключение пройдет в трех районах города и коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП- 544 (техническое обслуживание )
с 5 по 8 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Сибирская 37-55, 43/2, 43/14,
- ул. Баймагамбетова 35-43, 43/2-43/8 41/1-41/11,
- ул. Ленинградская 5/1-5/11, 7/1-7/15.
ТП- 541 (техническое обслуживание )
с 6 по 16 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Целинная 2-30,
- пр. Соколовский 42/1-42/14, 42,41,
- ул. Соколовская 50,50 а, 52,28,
- ул. Чернышевского 2-26.
жилой массив п. Амангельды (техническое обслуживание )
6 октября 09:00 до 13:00
- почта,
- больница,
- ИП Умирбаев,
- магазин «Колокольчик»,
- «Новинка».
Частный сектор:
- ул. К.Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Мира 8-32,
- ул. Рудненская 8-17,
- ул. Тепличная 4-11,
- ул. Парковая 1-35,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 22-45,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
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