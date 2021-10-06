План работ Костанайской горэлектросети с 6-го по 8 октября опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте.

В эти дни отключение пройдет в трех районах города и коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 544 (техническое обслуживание )

с 5 по 8 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Сибирская 37-55, 43/2, 43/14,

ул. Баймагамбетова 35-43, 43/2-43/8 41/1-41/11,

ул. Ленинградская 5/1-5/11, 7/1-7/15.

ТП- 541 (техническое обслуживание )

с 6 по 16 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Целинная 2-30,

пр. Соколовский 42/1-42/14, 42,41,

ул. Соколовская 50,50 а, 52,28,

ул. Чернышевского 2-26.

жилой массив п. Амангельды (техническое обслуживание )

6 октября 09:00 до 13:00

почта,

больница,

ИП Умирбаев,

магазин «Колокольчик»,

«Новинка».

Частный сектор: