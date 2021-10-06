Двух тайских массажисток костанайского салона выдворили из Казахстана
Иностранки оказывали услуги массажа по тайскому методу в одном из SPA-салонов областного центра, но не узаконили свою трудовую деятельность в стране.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Факт незаконного осуществления трудовой деятельности двумя гражданками Королевства Тайланд был выявлен сотрудниками миграционной службы Департамента полиции Костанайской области, - сообщили в пресс-службе ведомства. - За нарушения миграционного законодательства решением суда областного центра нарушители подвергнуты административному выдворению за пределы Казахстана с ограничением въезда в страну сроком на 5 лет.
Принимающая сторона также понесла ответственность.
Всего за 9 месяцев 2021 года за нарушение миграционного законодательства выдворено 45 иностранных граждан.
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