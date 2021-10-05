О том, как проходит перепись в нашем регионе, сегодня, 5 октября, на брифинге сообщил руководитель департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ.

По его словам, 226 424 жителя области уже прошли перепись онлайн, это составляет 26,3% от общего количества жителей. Пройти перепись в онлайн-режиме можно до 15 октября, а с 1-го по 30 октября переписывать население будут и специально обученные контролеры и интервьюеры.

- Мы подготовили 1 195 человек, которые будут ходить по квартирам и записывать данные жителей, - пояснил Галымжанов. - У них есть план - 5 пятиэтажных или 2 девятиэтажных дома в месяц, расположенных в квартале их проживания, чтобы меньше тратить средств на транспорт. Учитывая план работы, обойти квартиры можно и по несколько раз, если кого-то не будет дома. Для удобства мы наладили сотрудничество с ПКСК, чтобы знать, кто проживает в квартире - пенсионер, студент, бизнесмен - и в какое время его проще застать дома. Обход будет в будние дни до 21.00 и по выходным. Узнать сотрудников можно по синим шарфам и сумкам с логотипами переписи. У них будут бейджи с личными данными, вплоть до ИИН, который можно ввести в поисковую строку сайта Sanagov и убедиться, что перед вами зарегистрированный на нем контролер или интервьюер. Проверить личность контролера или интервьюера можно и позвонив по номеру 1446, звонок бесплатный. Интервьюеры получат за 30 дней работы по 104 000 тенге каждый, контролеры за 45 дней работы - по 125 000 тенге каждый.

Всего на проведение переписи в нашей области, где проживает около 863 000 человек, выделили более 107 млн тенге. Но с учетом того, что 26,3% прошли перепись в онлайн-режиме, около 26-27 млн тенге уже удалось сэкономить.

- Те, кто прошел перепись онлайн, должны предъявить код уведомления контролеру, - объяснил Галымжанов. - Либо подойти в департамент статистики и передать его. То же самое можно сделать в любой школе, где с 1 по 30 октября сидят специалисты.

По словам Галымжанова, оплата контролеру за человека, прошедшего перепись онлайн будет минимальной - 125 тенге за дверь, лишь за то, что он забрал уведомление. И времени на это потратят около 3-5 минут, поэтому смысл проходить перепись онлайн есть.

"Перепись-2021" проводится, чтобы актуализировать данные, выяснить, сколько в области проживает мужчин, женщин, пенсионеров, сколько служат в армии и так далее.